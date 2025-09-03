Преговори вече са проведени, съобщи Ивайло Мирчев, а Джейхан Ибрямов отрече да са разговаряли. Радостин Василев пък се обяви за инициатор

1181 Снимка: БТА

ПП-ДБ внасят вот на недоверие заедно с МЕЧ и АПС, съобщи на влизане в парламента съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Това ще бъде петият опит за сваляне на кабинета "Желязков".

"Преговори вече сме водили, а днес от "Да, България" ще обявим нашия план за отпор на завладяната държава", каза Мирчев.

Извън трите формации, вносители, ПП-ДБ ще търсят подкрепа от всички и "всеки е свободен да ги подкрепи в пленарна зала", уточни той.

"Темата на вота е противодействие на завладяната държава, това което се случва с институциите – един олигархичен кръг, който прави така, че България да не работи и те да са подчинени на конкретни хора, които са част от управлението", посочи Мирчев, цитиран от БТА.

По думите на Мирчев единственото, което в момента може да събори кабинета, е волята на "ДПС-Ново начало", а в пленарната зала всеки може да подкрепи вота на недоверие.

Лидерът на "Величие" Ивелин Михайлов, още преди да е видял мотивите, обяви на влизане в НС, че депутатите му ще подкрепят вота на недоверие. Партията не е сред съвносителите.

В същото време от АПС заявиха, че още не са водили преговори, а от МЕЧ твърдят, че те са инициаторите на вота на недоверие, а не ПП-ДБ, които просто ги подкрепят.

"Нека видим мотивите и тогава ще имаме позиция на групата, коментира пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на „Алианс за права и свободи“ Джейхан Ибрямов. Той каза, че все още от „Продължаваме промяната-Демократична България“ не са водили разговори с АПС за такъв вот. Ибрямов коментира, че доколкото знае темата на този вот е свързана предимно със сигурността. Имаме си наша позиция, ако бъде наистина внесен вот на недоверие. Ще помислим и ние за наша тема, която евентуално да бъде приобщена към този вот, предаде БТА.

"Вотът на недоверие е на МЕЧ и е на тема вътрешен ред и сигурност, предстои да се уточни дали в него ще се включи темата за правосъдието", каза пред журналисти лидерът на МЕЧ Радостин Василев.

"Ние сме инициатори на този вот, а „Продължаваме промяната“ бяха поканени на среща, така че те ще го подкрепят и заедно ще подготвяме този вот, добави Василев. По думите му вотът на недоверие е почти готов, остава да се уточни кога ще бъде депозиран.

До този момент от ПП-ДБ се дистанцираха от вотове на недоверие, внасяни от останалите групи в опозицията, като използваха за свой аргумент приемането на България в еврозоната. Това е техният първи вот, след като страната вече официално беше одобрена да приеме еврото от 1 януари 2026 г.

Народните представители се събират днес на първото си заседание от есенната сесия на 51-вото Народно събрание.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.