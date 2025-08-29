Росен Желязков съобщи, че кабинетът ще предложи нов посланик на България в САЩ в скоро време, като ще консултира името с президента

474 Снимка: БТА

Очакваме интересен политически сезон. Работата на правителството не е да политиканства. Ние работим и смятам, че се справяме добре с всички предизвикателства пред нас. Това заяви пред журналисти министър-председателят Росен Желязков, който коментира и възможността новият политически сезон да започне с вот на недоверие срещу кабинета, заради "завладените институции", както съобщиха от "Демократична България".

"Независимо от това, че парламентарната ваканция от юли досега предполагаше успокояване на политическите страсти, правителството продължи своята работа. Не сме ползвали ваканция. Нашите очаквания не са очаквания на изненада, а считаме, че политическото напрежение ще набере своята инерция с първия парламентарен ден в сряда. Политическите заявки, както са направени, би трябвало да намерят своята съдържателна част, не само своето политическо говорене. Считам, че представените в парламента политически сили, когато обявят, че ще искат вот на недоверие, носят необходимата сериозност и на аргументите за това. Ще очакваме техните политически аргументи, за да дадем нашите контрааргументи по темите, които ще бъдат поставени", каза Желязков.

Премиерът добави, че правителството ще съществува дотогава, докогато има парламентарна подкрепа.

"За този вот на недоверие, който предстои, ние считаме, че няма сериозна причина и аргументи отвъд чисто политическите, както и отвъд желанието на част от парламентарно представените, извънпарламентарно представените и все още несъздадените политически формации да свалят правителството. Това е част от нормалния политически процес", допълни още премиерът.

На въпрос кои са несъздадените формации, за които говори, Росен Желязков каза: "Тези, които тепърва ще се създават. Виждате, че в последните 30 години се появяват нови политически формации, които имат амбициите да са изразители на алтернатива, да са изразители на хора, които не гласуват или на такива, които не са открили политическото представителство чрез друг".

В отговор на въпрос кога ще бъде предложен нов посланик в САЩ, министър-председателят заяви, че това ще стане в близко бъдеще.

"Скоро ще предложим име, разбира се, то ще бъде консултирано и с президента, както с останалите", добави той.

Посланикът на България в САЩ Георги Панайотов подаде оставка в края на април, а ден по-късно дипломатът използва личния си профил във Facebook, за да изброи всичките си сътрудничества с Вашингтон и да благодари на екипа си. Панайотов обаче не спомена причината, заради която се оттегля от поста.

Във връзка с предложенията за назначения на посланици, които направи Министерският съвет, Росен Желязков коментира: "Те са изпратени на президента и имаме получено преди това съгласуване за тези позиции, за които взехме решение. Сега очакваме агреманите на приемащите държави. След това ще очакваме и указите на президента".

Премиерът Желязков коментира и назначението на Мирослав Рашков за главен секретар на МВР с указ на президента, по предложение на правителството. "Надявам се, че това ще внесе известно успокоение в системата. В такива строго йерархични системи единоначалието е важен принцип. Системите би трябвало вече да разчитат на своя титуляр и да изпълняват неговите професионални указания", каза още Желязков.

На въпрос докъде е разговорът с президента за избор на председател на Държавна агенция "Национална сигурност", министър-председателят отговори: "Нашите отношения са базирани изцяло на конституцията и на законите на страната. Очакваме от президента да се произнесе по съгласуването, преди Министерският съвет да вземе решение за предложение".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.