Вотът на тема "Завладяната държава" ще бъде внесен в следващите дни, коментира съпредседателят на партията от коалицията ПП-ДБ Божидар Божанов

"Да, България" подкрепя принципно намерението на президента Румен Радев да не подпише указ за назначаването на председател на Държавната агенция "Национална сигурност". По думите на съпредседателя на ДБ Божидар Божанов пред БНР такъв ход на Радев е разбираем, ако кандидатът е Деньо Денев.

"Санкционирани за корупция политици извършват брутална чистка в ДАНС и превръщат институцията в своя бухалка. Правят го чрез номинация, за която искат да издам указ","Нека ме чуят ясно - няма да стане", предупреди държавният глава преди два дни.

Той обаче не разкри коя е номинацията на управляващите за шеф на контраразузнаването. Според непотвърдени и неофициални информации досега, предложеният дза поста е именно Денев, който в момента е временно изпълняващ функциите до назначението на титуляр.

"Ролята на президента трябва да се запази, без значение кой е президент", изказа мнението си Божанов. По думите му публичността няма да спре назначението, но ще вдигне политическата му цена.

Той анонсира готвения вот на недоверие на тема "Завладяната държава", който ще бъде внесен през септември. Предстои събиране на подписи, финализиране на мотивите и други детайли, обясни депутатът. По думите му вотът ще е фокусиран върху правоохранителната система, а не върху секторни политики.

Вотът на недоверие разглежда инциденти, свързани с непреследването и неслагането на достатъчно механизми, които да превентират корупция по високите етажи на властта, заяви Божидар Божанов.

"Завладяната държава е ситуация, в която институциите са толкова пробити и корумпирани, че вече не изпълняват основните си функции, не изпълняват това, за което са създадени по закон, по Конституция, това, за което са избрани техните ръководители. Това означава проникване на всички нива на задкулисни, сенчести, престъпни интереси. Примерите са много", отбеляза той и даде пример с главния секретар на МВР, когото обвърза с Делян Пеевски.

"Примерите са много. Ние ги изреждаме в мотивите на нашия вот на недоверие. Но има случаи, свързани не само с Пеевски. В предишния политически сезон ние давахме примери с влиянието на Таки. Всички тези неща ще бъдат ясно посочени с конкретната фактология. Завладяването на държава от такива кръгове - сенчести, подземни дори, и отклоняването от изпълнението на нейните основни функции в частна полза или в тясно политическа, партийна полза е системният проблем, който включително е в основата на политическата криза", обясни депутатът от ПП-ДБ.

Според него опозиционните партии ще подкрепят вота. Той смята, че и част от управляващите трябва да се замислят дали да не подкрепят такъв вот. "С този вот не само казваме, че те не се справят, но и казваме как трябва да се действа за премахване на зависимостите по високите етажи на властта".

"Въпросът не е в личността на Пеевски. Той не е просто фигура, която не харесваме. Той е симптомът на неспособността на държавата да изпълнява основните си функции, защото тя ги изпълнява в частен, а не в обществен интерес", коментира пред БНР Божанов. По думите му налице са много кризи.

"И винаги в тези кризи, като се задълбаем малко надолу - как се е стигнало до тях и защо не са се взели мерки, стигаме до някаква корупционна практика - корупционни практики, които са били покровителствани и са били част от по-голяма схема", коментира съпредседателят на "Да, България".

Той декларира, че през новия парламентарен сезон ще имат законодателни инициативи по важни въпроси. "През последния сезон всяко смислено нещо, предложено от опозицията, беше отхвърлено", констатира още депутатът и изброи предложеното. "Ще продължим да показваме алтернатива как могат да се случват нещата в полза на гражданите, а управляващите най-вероятно ще продължават да ги отхвърлят, защото не са техни предложения".

Относно влизането ни в еврозоната, Божидар Божанов отправи критика, че няма сериозна онлайн кампания, като и такава, насочена към разобличаване на митовете и страховете в обществото, което според него е може би едно от най-важните неща.

"Не виждаме усилия в правителството да развенчава митовете, а те водят до съмнения в еврото", обясни той.

Неотклонно следваме целта да има върховенство на закона в България, категоричен бе депутатът и призна, че с другите партии в ПП-ДБ все пак имат различия. "По различни секторни политики имаме различни виждания - това е нормално и то ще продължи така. Но по основни за страната теми нямаме различия и това също ще продължи да е така".

