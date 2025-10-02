"Ако ние подкрепим отпадането на мониторинга, без да кажем тази своя позиция, "би било като да вържем на свинче звънче, знаете кое е свинчето", заяви съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов

1211 Кадър: facebook.com/dabulgaria.bg

Гласуването на Надежда Йорданова "въздържал се" за отпадането на мониторинга над България в ПАСЕ е символ, че проблемът с върховенството на закона в България не само остава, а се влошава, а закриването на този механизъм е благодарение на действията на последните две редовни правителства на ПП-ДБ. Това обявиха съпредседателите на "Да, България" Божидар Божанов и Ивайло Мирчев на брифинг в кулоарите на парламента в отговор на критиките срещу Йорданова.

"Не може, докато тук има незаконни арести и се контролира ВСС и съдебната власт, ние да кажем с едно гласуване, че всичко е наред", заяви Божанов и добави, че е спекулация гласуването на Йорданова да има нещо общо с Република Северна Македония, чиито представители гласуваха "против".

"Нашето гласуване е "въздържал се", с цел да се покаже и на Съвета на Европа, че тези механизми са изчерпали своя смисъл - каза още Божанов - Ако ние подкрепим такова закриване, без да кажем тази своя позиция, това "би било като да вържем на свинче звънче, знаете кое е свинчето."

"Закриването на този механизма е благодарение на действията на последните две редовни правителства на "Продължаваме промяната - Демократична България", на министрите Надежда Йорданова и Атанас Славов и на нашите законопроекти, които многократно бяха отхвърляни от ГЕРБ и ДПС в миналото. Сага правят с чужда пита помен", заяви Божанов.

По думите му по време на "сглобката", по предложение на ПП-ДБ са приети много от законите, с които в момента се хвалят управляващите.

"България е в ЕС, в НАТО, в Шенген, в еврозоната, но в България не е влязло нормално правосъдие, няма справедливост, част от прокурорите и съдиите са купени, управлявани са от главното Д", заяви Ивайло Мирчев. По думите му по-лошото е, че голяма част от медиите са под това влияние.

Според него реалността е такава, че няма борба с корупцията, има много кражби и на този фон лицемерно да се обяснява кой как е гласувал, е нелепо. "Хората знаят, че е фалшиво, неистина е, че има справедливост в България, неистина е, че има свобода на медиите, на съдиите да взимат решения или на прокурорите да работят като прокурори - те просто прикриват престъпниците", допълни Мирчев.

Нека не се утешаваме с приключването на мониторинга над България на ПАСЕ, проблемите остават, заяви преди това от трибуната в пленарната зала Атанас Славов в декларация от името на парламентарната група на ПП-ДБ.

Снимка: БТА

Станахме свидетели на триумфа на парламентарното мнозинство по повод приключването на една мониторингова процедура в Съвета на Европа, за която всъщност знаят много малка част от българските граждани, това е т.нар. постмониторингов диалог - механизъм, който се прилагаше в България и за България около 30 години, и по който редица препоръки остават, обясни Славов.

Той посочи, че резолюцията, която е приета, съдържа няколко коментари и препоръки за проблеми с върховенството на правото, с правосъдието - структурата на ВСС не отговаря на европейските стандарти, не гарантира независимо политически неутрално управление на съдебната система, с прокуратурата - с безконтролността до голяма степен на главния прокурор.

"Всичко това остава на масата, то е включено в доклада, с който е прекратен този постмониторингов диалог", отбеляза той. По наше предложение в доклада е включен абзац и за политическите арести от това лято, добави депутатът.

"Нека не се заблуждаваме, че България е завършена правова държава, че всичките ни основни проблеми са решени, че ние просто трябва триумфално да се поздравим с приключването на един от архаичните вече мониторингови механизми", каза още Славов. "Нека не се успокояваме, че, правилно приключвайки механизма на постмониторингов диалог, да не влезем в другия механизъм - за пълен мониторинг", предупреди той.

Славов коментира, че не вижда инициатива от парламентарното мнозинство да реши оставащите проблеми проблеми, защото няма внесени законопроекти. От ПП-ДБ се опитваме да даваме решения на тези проблеми със съвсем конкретни законодателни инициативи, посочи той и призова да бъдат разгледани и приети.

Божидар Божанов добави в дебатите, че законопроектът за закриване на спецправосъдието е с вносител Министерски съвет, т.е. именно тогавашният министър на правосъдието Надежда Йорданова.

