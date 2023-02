Унгарският външен министър обвини посланика на САЩ в Будапеща в опит за намеса във вътрешни въпроси на Унгария на фона на засилващия се дипломатически разрив между Вашингтон и централноевропейската страна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Днес Петер Сиярто даде пресконференция по повод изказване на посланик Дейвид Пресман пред сп. "Политико" за подхода на Унгария към войната в съседна Украйна, който беше определен от американския дипломат като прокарване на "политика, одобрена от Путин".

Сиярто заяви, че "разсъжденията на Пресман (или който и да е посланик) относно вътрешнополитическите процеси в Унгария са напълно ирелевантни, тъй като това няма нищо общо с него".

"Не му е работа да се меси във вътрешните въпроси на Унгария", заяви Сиярто.

Пресман, който беше назначен от правителството на Байдън, преди е заемал длъжността постоянен представител на САЩ в ООН по специалните политически въпроси. Откакто през август оглави американската дипломатическа мисия в Будапеща, той се изправи пред значителни затруднения, отбелязва АП.

Местни медии, лоялни към дясното популистко правителство на премиера Виктор Орбан, обвиниха американския дипломат в намеса в унгарското правосъдие и в налагане на американски колониализъм.

След встъпването си в длъжност Пресман даде гласност на нарастващата вълна от антиамерикански чувства в Унгария и на нежеланието на правителството на Орбан да се присъедини към санкциите на ЕС срещу Москва, наложени заради войната в Украйна.

През януари Пресман написа в "Туитър": "Как защитата на руски олигарси от санкции служи на интересите на Унгария и унгарците?".

Унгарското правителство, което беше в приятелски отношения с американските власти по времето на Доналд Тръмп, застава зад позицията, че санкциите срещу Москва нанасят по-големи щети върху европейската икономика, отколкото върху руската. Според Будапеща край на войната може да се сложи само чрез преговори между Москва и Вашингтон, а не чрез изтегляне на руските войски от Украйна.

Днес Сиярто предупреди, че ако критикува политиката на Унгария, Пресман ще има трудности в "ефективната работа за подобряване на сътрудничеството" между Унгария и САЩ.

"Тази ера свърши. Унгария е суверенна страна", каза Сиярто. "Никой отвън не може да ни казва как да живеем", допълни той.

Последва и реакция на американския посланик Пресман.

"С уважение, ние не считаме опита на Русия да преначертае едностранно границите на Европа просто като "вътрешнополитическо развитие в Унгария", написа той в Туитър.

Respectfully, we do not consider Russia’s attempt to unilaterally redraw the borders of Europe as just a “domestic political development in Hungary.” pic.twitter.com/UWCtFhc4Dl