Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски присъства на тържество в Прилеп по повод на Деня на народното въстание - официален празник в Република Северна Македония, на който се чества годишнината от нападението на македонски партизани срещу български части в Прилеп през 1944 г. и определян в страната като начало на въстание срещу "фашистката окупация".

Македонският въпрос

Както е цитиран от агенция МИА, в Прилеп Мицкоски отправи призив Европейският съвет още следващата седмица да изпрати заключение, че няма проблем с отделната македонска идентичност, език и "вековна култура", а "източният съсед", т.е. България, "да покаже европейска зрялост" и "да се съобрази с международното право, което казва, че присъдите на Международния съд за правата на човека трябва да се изпълнят и най-сетне македонският народ в Западна България да получи това, което отдавна му се полага, а именно да успеят да се сдружат в организация и след това да номинират свой представител в министерския съвет за правата на малцинствата на българското правителство. Това са червените линии", заяви Мицкоски.

Мицкоски: Целта на българските политици не се различава от тази на Русия в Украйна (видео)
Виж още Мицкоски: Целта на българските политици не се различава от тази на Русия в Украйна (видео)

"Нашата основна пречка по пътя към ЕС е искането на нашия източен съсед и т.нар. Френско предложение, което предишното правителство само прие. Сега това е пречката, която трябва да бъде преодоляна", каза премиерът на Северна Македония.

Френското предложение залегна в преговорната рамка на Република Северна Македония с ЕС, според която страната трябва да впише българите в Конституцията - условие, което Скопие отказва да изпълни, въпреки че беше прието от предишното правителство на СДСМ.

ИЗБРАНО
Венета Райкова обясни защо не е на екран и докога Лайф
Венета Райкова обясни защо не е на екран и докога
11426
На крачка преди финала: Джокович изненадващо се срина срещу световния №204 Корнер
На крачка преди финала: Джокович изненадващо се срина срещу световния №204
9026
Милен Велчев: Ако не затегнем коланите сега, ще стигнем до гръцки сценарий Бизнес
Милен Велчев: Ако не затегнем коланите сега, ще стигнем до гръцки сценарий
5622
Отдавна изгубен древноримски артефакт бе открит в задния двор на къща в Ню Орлиънс Impressio
Отдавна изгубен древноримски артефакт бе открит в задния двор на къща в Ню Орлиънс
8002
Париж без коли. Улици, пълни с живот URBN
Париж без коли. Улици, пълни с живот
3193
Животът в къща за 1 евро: Италиански разкош и отворена врата към света Trip
Животът в къща за 1 евро: Италиански разкош и отворена врата към света
3067
Защо феновете кръстиха този популярен десерт на Робърт Редфорд Вкусотии
Защо феновете кръстиха този популярен десерт на Робърт Редфорд
584
Силен вятър ще има в съботния ден Времето
Силен вятър ще има в съботния ден
0