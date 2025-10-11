"Да успеят да се сдружат в организация и след това да номинират свой представител в министерския съвет за правата на малцинствата на българското правителство", каза премиерът на РСМ

2269 Снимка: Фейсбук страницата на Християн Мицкоски

Премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски присъства на тържество в Прилеп по повод на Деня на народното въстание - официален празник в Република Северна Македония, на който се чества годишнината от нападението на македонски партизани срещу български части в Прилеп през 1944 г. и определян в страната като начало на въстание срещу "фашистката окупация".

Както е цитиран от агенция МИА, в Прилеп Мицкоски отправи призив Европейският съвет още следващата седмица да изпрати заключение, че няма проблем с отделната македонска идентичност, език и "вековна култура", а "източният съсед", т.е. България, "да покаже европейска зрялост" и "да се съобрази с международното право, което казва, че присъдите на Международния съд за правата на човека трябва да се изпълнят и най-сетне македонският народ в Западна България да получи това, което отдавна му се полага, а именно да успеят да се сдружат в организация и след това да номинират свой представител в министерския съвет за правата на малцинствата на българското правителство. Това са червените линии", заяви Мицкоски.

"Нашата основна пречка по пътя към ЕС е искането на нашия източен съсед и т.нар. Френско предложение, което предишното правителство само прие. Сега това е пречката, която трябва да бъде преодоляна", каза премиерът на Северна Македония.

Френското предложение залегна в преговорната рамка на Република Северна Македония с ЕС, според която страната трябва да впише българите в Конституцията - условие, което Скопие отказва да изпълни, въпреки че беше прието от предишното правителство на СДСМ.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.