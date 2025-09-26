Премиерът на РСМ заяви, че без гаранции от Европа не мисли за каквито и да било промени в конституцията на страната

2971 Снимка: Facebook/Влада на Република Северна Македонија

Премиерът на Република Северна Македония Християн Мицкоски заяви, че без гаранции от ЕС не мисли за каквито и да било промени в конституцията на страната, предаде кореспондентът на БТА в Скопие.

В отговор на журналистически въпрос след посещението си в Университетската клиника по кардиохирургия в Скопие, Християн Мицкоски коментира резолюцията за т.нар. червени линии в евроинтеграцията на Северна Македония, която представи председателят на опозиционната СДСМ Венко Филипче.

"Имаме ясни позиции. Без гаранции, които председателят на Европейския съвет спомена, защото македонският народ и гражданите в (Северна) Македония, независимо от етническата им принадлежност, са дали много в името на това европейско бъдеще на държавата, те са дали много. Както никой друг народ в Европа. Без такива гаранции през ум не ми минава да мисля за каквито и да било конституционни промени", заяви Мицкоски.

Той смята, че "това ръководство на СДСМ продължава практиката на предишните ръководства на партията да разрушават позициите на македонското правителство и държава, да продават идентичност и национални приоритети", че в резолюцията, представена от опозицията, има "исторически фалшификати", че не е приел т.нар. червени линии, вписани в резолюцията, както и след местните избори управляващите ще дадат своята позиция по предложената от опозицията резолюция.

"Не пренебрегваме задълженията, които, за съжаление, правителството (на СДСМ) е поело. Но също така не виждаме нашият източен съсед да прави нещо в посока на изпълнение на задълженията си и очакваме по-решителни действия от ЕК и ЕС по отношение на нашия източен съсед, тоест техният партньор в европейското семейство. Защото в миналото многократно сме виждали, че когато има воля, всичко е възможно.... Какво да кажем за македонците от другата страна на границата? Винаги ли ще се отказваме, като правителства, от македонския народ в съседство и навсякъде по света? Няма да направя това. Никога. И те (България) просто трябва да изпълнят решенията от Страсбург, не е нужно да правят нищо повече. Това е международно право, България е страна по тези конвенции. Те просто трябва да приложат това, което е постановил Европейският съд по правата на човека в Страсбург, което е фундаментална европейска ценност. За да може ОМО "Илинден - Пирин" да функционира като сдружение на македонците в България. И с това ОМО "Илинден - Пирин" да получи правото да представи свой собствен човек в Министерския съвет за малцинствата в България, както са го направили евреите, арменците, турците, ромите и др. Македонците, които според преброяването през 1956 г. са били мнозинство в Западна България, а през 1965 г. магически 200 хиляди изчезват, заслужават да имат свой собствен представител там... Това е, което искаме. Всичко това са факти. Когато видим готовност от другата страна, ние също сме готови да седнем и да разговаряме. А относно тази резолюция, малкото, което имаме да кажем, ще кажем след изборите", каза Мицкоски.

На пресконференция вчера председателят на СДСМ Венко Филипче представи документ, който след изборите да бъде разгледан от парламента на Северна Македония, който поставя времева рамка и т.нар. "червени линии", свързани с евроинтеграцията на страната и определя "общите държавни и национални позиции за продължаване на процеса на присъединяване на Република Северна Македония към Европейския съюз".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.