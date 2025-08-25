Корнелия Нинова пусна списъка на частните ВЕЦ, които източват язовирите
Според лидера на "Непокорна България" те са над 200
Лидерът на "Непокорна България" пусна списъка на частните ВЕЦ, които източват язовирите.
Язовирите пресъхват, а собствениците им печелят милиони, докато 260 000 българи мизерстват, нямат вода за пиене, къпят се с канчета, мъкнат кофи и пълнят бидони. Списъкът е от 2024 г. и го имам официално от министерствата, защото още като бях депутат се борех с тази гигантска несправедливост. Това заяви лидерът на "Непокорна България" Корнелия Нинова.
Вода към тези язовири се подава според утвърден годишен и месечен график и количества от министъра на околната среда и водите Манол Генов (от БСП). Същият, който ни убеждава, че водната криза е стабилна и ще се реши само ако оставим доматите си в двора да изсъхнат. Нека журналистите да го намерят и да го питат колко вода е разрешил, на колко частни ВЕЦ и чия собственост са те. Това е ключов въпрос в момента, коментира Нинова.
Вчера Борисов, който управлява държавата 15 г. и при чието управление се нарязаха "Напоителни системи", и който е главният виновник за кризата, обещава тепърва да се правят сондажи край Плевен. Колко да чакат хората - година, две, пет? И накрая да стане като с водопровода в Перник - парите откраднати, водопроводът не работи.
Според Нинова, докато хората чакат, милионите текат към частните вецове и никой дума не обелва за тях.
Защо ли? Дали има сред собствениците депутати, бивши министри, семействата им, балдъзи и шуранайки? Кои са собствениците и свързаните лица?
Хора, лъжат ви, докато ви крадат! Вода има, но тя изтича и се влива като милиони в джобовете на властници и приближени, заяви Нинова.
Според нея, една от мерките, която ще даде най-бърз резултат е веднага да се спрат частните вецове.
Няма как да продължава така - за едни милиони, за народа геноцид, заяви в заключение Нинова.
Това е списъкът на частните ВЕЦ, които точат вода от язовирите. Отделно са тези на реките. (общо над 200):