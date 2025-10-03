Промяната, предложена от Калин Стоянов от ДПС-НН, беше приета със 119 гласа "за", 64 "против" и 13 "въздържал се

2587 Снимка: iStock by Getty Images

Националната служба за охрана (НСО) вече няма да осигурява транспортно дейността на администрацията на президента, реши окончателно на второ четене Народното събрание.

Промяната в Закона за НСО беше предложена от бившия вътрешен министър Калин Стоянов, сега депутат от ДПС-Ново начало. Тя беше приета със 119 гласа "за", 64 "против" и 13 "въздържал се".

Отхвърлени бяха предложенията на съпредседателите на "Да, България" Ивайло Мирчев и Божидар Божанов от ПП-ДБ депутатите да не бъдат охранявани от Националната служба за охрана при конкретна застрашеност. Те призоваваха да се махне охраната от НСО на лидера на ДПС-НН Делян Пеевски.

"Никакви коли на президента - на Румен, не се отнемат, а на администрацията, която е разпищолена, пътува със супер луксозни коли", коментира сутринта лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски.

На президентството ще бъдат отпуснати пари от бюджета да си купи собствени коли, обеща междувременно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

"Президентът Радев заложи на най-хубавите бронирани автомобили, с пълни тактически, снайпер и всякакви екипи. Никой не пипа на президента, жена му и вицепрезидента, охрани и всички екстри, които имат", заяви Борисов.

"Ще си купят Мерцедеси, БМВ-та и после ще обяснят защо са такива, а не Шкоди. Ще дойдат, ще си защитят, че им трябват 100-200 коли, от такава марка, от такъв клас и ще им се дадат пари от бюджета", добави лидерът на ГЕРБ.

Още по време на дебата Божидар Божанов коментира, че мнозинството ще запази охраната на Пеевски, предаде БТА. Колегата му Ивайло Мирчев посочи, че 15 души от баретите охраняват "голямото Д", по-известен като Делян Пеевски. По думите му той е охраняван от Специализирания отряд за борба с тероризма (СБТО), извън полицията, жандармерията и НСО. Мирчев коментира, че охраната стои пред кабинета на Пеевски в парламента и заглежда минаващите депутати да не извадят телефона и да снимат кой влиза при него. Да не говорим пък какви неща има в кабинета му, добави той.

В реплика Хамид Хамид ("ДПС-Ново начало") коментира, че в петъчния ден стават чудеса - най-после идват тук и си признават къде са ходили, знаят с подробности какво има в кабинета.

"ДПС като кажа нещо за "голямото Д" и скачате все едно на малки лъвчета сме пуснали месце, а?", отговори Мирчев. Никога не съм влизал в кабинета на Пеевски, заяви той и посочи, че има снимки от кабинета, които пускат от "ДПС-Ново начало".

Златан Златанов ("Възраждане") коментира, че промяната в Закона за НСО е част от поредицата законопроекти, с които се удря президентската институция. Колегата му Петър Петров каза, че ще подкрепят предложенията за прекратяване на охраната от НСО на Делян Пеевски и да не се охраняват народни представители от НСО. Колко харчи държавата за охрана на народни представители, попита той. Ще ми идва с десет човека охрана, тази охрана ще го спаси ли, попита Петров.

Йордан Цонев ("ДПС-Ново начало") го репликира, че в коридора няма десет човека охрана. Първа неистина, която казахте, обърна се той към Петров. Не може НСО да бъде транспортна фирма, коментира още Цонев.

Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) отбеляза, че никой не отнема нищо днес на президента на републиката, никой не сваля охраната от НСО на президента, никой не взима колите на президента. В този законопроект, в неговия параграф единствен, се маха възможността достойни офицери да бъдат шофьори на администрацията му, обясни депутатът.

Относно предложенията на Мирчев и Божанов, Манев каза, че отпадането на охраната на застрашените лица би било по-добре да бъде оформено като законопроект с няколко преходни разпоредби. Той посочи, че има много народни представители, които са попадали в ситуацията да бъдат охранявани от НСО като застрашени лица и трябва да бъде разписано какво се случва, кой ще поеме тази охрана и ще има ли право тя да влиза в охраняваните от НСО обекти. По думите му с тази поправка ще отпадне охраната и колите на заместник-председателите на Народното събрание.

Знаете каква е разликата между охраната и специализирания транспорт, репликира го Божидар Божанов. Премахваме охраната. Така че не сте прав по отношение на заместник-председателите на НС, посочи той. Божанов изрази готовност да внесат отделен закон и попита дали групата на ГЕРБ ще го подкрепи. Напишете законопроекта да видим за какво става дума, отговори му Маноил Манев.

Асен Василев (ПП-ДБ) отбеляза, че СБТО и в момента е в сградата на НС и пази кабинета на Пеевски. Не виждам защо трябва да има охрана и от НСО, посочи той. "Една детска градина всяка година отива за охраната на депутат, защото той е много силно застрашен. Хайде по-сериозно", призова Василев.

