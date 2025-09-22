По традиция тържественият ден започна в историческия храм, където, след пристигането си на гара "Трапезица", княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта

187 Снимка: БТА

Както преди 117 години, така и днес международната обстановка не е спокойна и е нормално да потърсим съюзници, за да постигаме своите цели. България е страна, която спазва международните договори и се съобразява с принципите на международното право, това каза председателят на Народното събрание Наталия Киселова във Велико Търново в отговор на въпрос дали България днес е по-независима от преди 117 години.

Киселова участва в честванията на Деня на независимостта във Велико Търново.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК.

Днешният ден е много важен за държавата да придобие самостоятелен облик. Въпросът за независимостта, освен личностно себеусещане, е българската държава да постави по един категоричен начин своите интереси и да се бори за тях, каза още Киселова.

Посланието, което отправи тя, е девизът, изписан върху историческата сграда на Народното събрание, "Съединението прави силата".

Честването на 117 години от обявяването на Независимостта на България започна с тържествената литургия в църквата "Свети 40 мъченици" във Велико Търново. Службата ръководи никополският епископ Матей.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов каза, че предците са ни завещали да имаме независима и свободна България, която ние трябва да надграждаме, за да осигурим по-добро бъдеще за децата, затова е важно да има обединение, а не разединение.

Сред официалните лица присъстваха председателят на Общинския съвет Венцислав Спирдонов, областният управител Юлия Ликоманова-Мутафчиева, началникът на Националния военен университет (НВУ) "Васил Левски" бригаден генерал Станчо Кайков, народни представители, както и представители на образователни и държавни институции и политически партии. Сред гостите бе също генералният директор на БТА Кирил Вълчев и генералният директор на "Арменпрес" Нарине Назарян.

По традиция тържественият ден започна в историческия храм, където, след пристигането си на гара "Трапезица", княз Фердинанд прочита манифеста за обявяване на Независимостта на 22 септември 1908 година, заедно с министрите от кабинета на премиера Александър Малинов. Възстановката на историческия акт и прочитането на манифеста бе пресъздадени от актьорите на Музикално-драматичния театър "Константин Кисимов" пред гостите на тържеството.

В манифеста се казва "Винаги миролюбив, Моят Народ днес копнее за своя културен и икономически напредък; в това направление нищо не бива да спъва България; нищо не трябва да пречи за преуспяването ѝ. Такова е желанието на Народа Ми, такава е неговата воля - да бъде според както той иска. Въодушевен от това свето дело и за да отговоря на държавните нужди и народното желание, с благословението на Всевишния, прогласявам съединената на 6 септември 1885 година България за Независимо българско царство".

След прочитането на манифеста бе изпълнен водосвет на бойното знаме на НВУ "Васил Левски", както и на знамената на държавни и общински институции, учебни заведения и неправителствени организации.

Церемонията продължава с издигане на националното знаме на Република България в крепостта "Царевец", след което гостите и участниците в тържествата ще поднесат венци и цветя на Пирамидата на Независимостта, където манифестът е бил прочетен отново. Следва шествие с участниците в церемонията, гражданите и гостите на Велико Търново до центъра на града. В шествието ще се включат и участниците в тазгодишния Фестивал на Военните духови оркестри.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.