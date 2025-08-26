От началото на годината страната ни е поела нов дълг в размер на близо 16,5 млрд. лева

Бившият финансов министър Асен Василев и настоящият Теменужка Петкова влязоха в словесен сблъсък с постове във фейсбук за това как се управляват парите на данъкоплатците. Спорът се разгоря след като вчера Министерството на финансите пласира нов дълг на вътрешния пазар. Сметките показват, че от началото на годината страната ни е поела нов дълг в размер на близо 16,5 млрд. лева

"Къде са парите, Теменужке?"

Председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев обяви, че за последните шест месеца е изтеглен по-голям като размер държавен дълг, отколкото за последните три години взети заедно. Във видео, публикувано на фейсбук страницата на ПП, Василев попита министъра на финансите Теменужка Петкова за какво са били изхарчени над 16,5 млрд. лв., изтеглени от приемането на бюджета за 2025 г. до момента.

Лидерът на партията дава и конкретни примери за това, как, според него, са били оползотворени 15,5 млрд. лв. за 2022, 2023 и 2024 година - почти двойно увеличение на пенсиите и заплатите, данъчни облекчения за млади семейства, безплатни учебници за децата от първи до 12 клас, по 300 лева за всяко дете в първи, втори, трети, четвърти и осми клас. Асен Василев добави, че благодарение на тези средства бюджетът на Агенция "Пътна инфраструктура"(АПИ) е станал от 350 млн. лева на 4 млрд. лв., били са отделени над 1 млрд. лева за нови влакове за БДЖ, финансирано е било придобиването на медицински хеликоптери и над 4000 нови линейки.

Лидерът на ПП обяснява също, че за последните шест месеца доходите са били замразени, а цените непрекъснато растат.

"Не те ли е срам, Асене?"

Теменужка Петкова реагира и два часа по-късно пусна пост, в който заяви, че "бившият финансов министър ще влезе в учебниците по публични финанси като пример за това как не трябва да се управляват парите на данъкоплатците".

Според Петкова бившият министър на финансите е пример за това колко е вредно да бъдеш популист на този пост. Дълго време ще ни е нужно, за да преодолеем негативните последици от присъствието на този човек в публичните финанси на страната, пише още тя.

"Нека си припомним само някои от неговите действия:

- да вземеш заеми, за да увеличиш заплати и пенсии, без за това да са налице икономически предпоставки;

- ⁠да вземеш от държавната енергетика малко над 5 млрд. лв., без да е ясно за какво са похарчени;

- ⁠да изтеглиш от НЕК 1 .2 млрд. лв., уж за да купиш зърно, но и до днес да няма нито зърно, нито пари;

- ⁠да вземеш 1.2 млрд. лв. от ВиК холдинга без да е ясно за какво са похарчени;

- ⁠да подпишеш споразумение за помощ на земеделците за 600 млн.лв. без да си осигурил средства в бюджета за това;

- ⁠да обещаеш на българските общини средства за инвестиционни проекти за милиарди, а да предвидиш в бюджета само 500 млн. лв.;

- ⁠да превърнеш в нещо нормално дефицита по бюджета да бъде 3%. Това е повече от недопустимо!

И след като си припомнихме само една малка част от всички безобразия, които Асен Василев сътвори, възниква най-логичният въпрос: Не те ли е срам, Асене???", завършва постът на Теменужка Петкова

16,5 мрд. лв. нов дълг от началото на годината

Вчера Министерството на финансите пласира 300 млн. лв. нов дълг на вътрешния пазар при средна годишна доходност от 2,40 на сто, съобщиха от Българската народна банка. Предложени за продажба бяха тригодишни лихвоносни съкровищни облигации от емисия № BG 20 300 25 113/22.01.2025 г. с лихвен процент 2,75 на сто годишно и общ размер 300 млн. лв. Това е десетият аукцион за пласиране на дълг на вътрешния пазар от началото на 2025 година, показва справка на БТА в данните на Министерството на финансите. Досега тази година на вътрешния пазар е набран нов дълг в размер на 2,4 млрд. лв. Паралелно с това финансовото министерство реализира и две дългови операции на международните капиталови пазари. През април бе набран дълг в размер на 4 млрд. евро (7,82 млрд. лева), а през юли бяха продадени облигации на стойност 3,2 млрд. евро (6,25 млрд. лева). Така от началото на годината страната ни е поела нов дълг в размер на близо 16,5 млрд. лева. Максималният размер на новия държавен дълг, който може да бъде поет през годината, възлиза на 18,9 млрд. лева.

