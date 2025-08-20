Българската народна банка (БНБ) и "Продължаваме промяната" (ПП) влязоха в остър публичен спор по повод прилагането на санкциите по американския закон "Магнитски" спрямо български лица.

От Централната банка излязоха с позиция, в която обвиняват партията в "недопустим опит за оказване на политически натиск от страна на парламентарно представена политическа сила, което противоречи на закона и институционалния ред в страната".

Повод за изявлението на БНБ стана разпространена по-рано днес позиция на "Продължаваме промяната", според която Централната банка е "безсилна да защити банковата система на България" от лица със санкции по "Магнитски" като се оправдава с "липса на изрична нормативна регламентация" в националното законодателство. Партията публикува и писмо от своя лидер Асен Василев до БНБ, както и официалния отговор на институцията.

В писмото си Василев пита как Централната банка следи за спазването на ограничителните мерки спрямо лицата, включени в списъка "Магнитски", "сред които е и Делян Славчев Пеевски". Лидерът на ПП припомня прессъобщение на Централната банка от 11 юни 2021 г., според което БНБ прилага ограничителни мерки при сделки и операции по Закона за мерките срещу изпиране на пари.

Според съобщението на Централната банка всички банки в страната с открити сметки и делови взаимоотношения с горепосочените лица вече са предприели мерки, включително блокиране на сметки и карти, налагане на запори и закриване на сметки.

В позицията си БНБ категорично отхвърля твърденията на ПП и подчертава, че стриктно спазва действащата законова рамка. От институцията напомнят, че възлагане на допълнителни правомощия може да стане единствено чрез закон, съобразен с европейското законодателство. Според БНБ изискванията на партията представляват "недопустим опит за оказване на политически натиск", както и настояване за разкриване на банкова тайна извън нормативно установения ред - нещо, което е грубо нарушение на закона.

Централната банка изтъква още, че проблемът с последиците от санкциите на трети страни е въпрос за законодателната и изпълнителната власт, а опитите той да бъде прехвърлен върху БНБ застрашават независимостта на институцията.

От "Продължаваме промяната" обаче настояват, че БНБ има достатъчно правомощия в рамките на надзорните си функции да издава указания към банките за ограничаване на риска за вложителите. По думите им отказът на Централната банка да действа на практика позволява на санкционирани лица като Делян Пеевски да извършват операции в България, което излага банките на риск от въвличане в санкции и евентуална несъстоятелност.

Партията припомня, че вече е внесла законови предложения за прилагане на санкциите по "Магнитски" у нас и обяви, че ще сезира Европейската централна банка за бездействието на БНБ. Освен това лидерът Асен Василев е поставил конкретни въпроси за дейността на Общинска банка, позовавайки се на инструкции от 2021 г., според които българските банки не трябва да работят със санкционирани лица.

 

 

 

