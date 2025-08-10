Вълна от политически реакции предизвика днешното изявление на президента Радев, с което съобщи, че налага вето на промените в Закона за държавната собственост. "Правителството на Пеевски и Борисов се готви да разпродава държавни имоти - някои по Черноморието, други по държавната граница. Стягат най-големия грабеж от 90-те години насам. Това са 4400 държавни имота. Неслучайно прокараха промените в Закона за държавната собственост в навечерието на отпуските. Бързането с еврото изпразни хазната и сега кабинетът търси пари и разпродава държавата. Така една грешка води до друга грешка. От тях ще се облажи клиентелата на новата сглобка, а ще обеднеят всички българи и ще пострада и природата. Затова наложих вето и очаквам депутатите да го осмислят", каза държавният глава.

Малко по-късно от кабинета "Желязков" излязоха с изявление защо ще изискат потвърждение на Народното събрание за изготвената от тях Програма за държавни имоти с отпаднала необходимост "поради злонамереност и желание за поредна атака срещу коалиционното правителство", а Наталия Киселова коментира изказването му като "по-скоро политическо".

Министърът на финансите Теменужка Петкова също се включи в разгорялата се дискусия чрез пост във "Фейсбук":

"Румен Радев очевидно е силно притеснен за политическото си бъдеще, щом пак се чуди какви небивалици да измисли. Според Радев правителството изпразнило хазната заради бързането с еврото и сега ще разпродава държавата. Не знам дали има български граждани, които да не са разбрали от кога и как започна рушенето на държавността и проблемите с публичните финанси. Това беше денят, в който президентът Радев вдигна юмурк и вкара в политическия живот на страната хора, които обяви за изключителни политици, a след това нарече шарлатани. Именно президентът и неговите избранници за близо четири години дружно успяха да дестабилизират публичните финанси на страната и сега ще ни трябват сериозни усилия и време, за да излезем от този омагьосан кръг. Когато става дума за разпродаване на държавата, нека си припомним, че именно отрочетата на Радев подписаха скандалния договор с Джемкорп и дефакто бяха на крачка да подарят държавната енергетика на една офшорна компания. На слаб президент еврото му е виновно", написа Теменужка Петкова в социалната мрежа.

С остър пост във Фейсбук излезе и бившият вътрешен министър и настоящ депутат от "ДПС - Ново начало" Калин Стоянов. Според него след приемането на България в еврозоната и изчерпването на една от основните теми за онези, които целят саботаж и разединение, за тях не е останало нищо друго, освен да се вкопчат в поредния сюжет, насочен към всяване на раздор в обществото.

"Този път Радев коментира изкуствено създаденото напрежение от ПП-ДБ относно промените в Закона за държавната собственост. Президентът и неговите съмишленици би трябвало да са наясно, че с тези промени не се предвижда "разпродажба" на държавни имоти, а прехвърлянето им към общините в Република България. Това е мярка, която ще сложи край на разрухата на множество имоти в цялата страна. Въпреки това, Радев внуши, че заради влизането на България в еврозоната държавната хазна била "изпразнена" и затова кабинетът търсел пари, "разпродавайки държавата". Популистка лъжа!", отсича Стоянов.

По думите му президентът можел да бъде спокоен, че от ДПС-Ново начало нямало да допуснат държавни имоти да бъдат продавани на когото и да било. Оттам щели да настояват те да бъдат прехвърлени на общините, които имат възможност и капацитет да се грижат за тях.

"По думите на Радев това щяло да бъде "най-големият грабеж от 90-те години насам". Това е типично изказване, целящо да всява смут, страх и несигурност", коментира още бившият служебен министър на МВР и добавя: "За всички е ясно, че най-големите грабежи от държавата бяха извършени именно по време на служебните правителства, назначени от Радев, както и при управлението на неговите политически производни от ПП-ДБ. Ясен пример за това е заробващият за България договор с "Боташ", подписан от служебния кабинет на Радев, по силата на който страната ни губи ежедневно по 1 050 000 лв (един милион и петдесет хиляди лева). Договорът е сключен за срок от 13 години (от които са минали само 2), без възможност за прекратяване, и ще струва на България над 5 000 000 000 лв. (пет милиарда лева). Сделката е била подписана само за няколко дни. Ето това, г-н Радев, е най-големият грабеж след 1990 г.! Грабеж, от който ежедневно обедняват българските граждани за сметка на малцина, които са се "облажили", както Вие обичате да казвате, и чиито имена можем само да гадаем. Служебните кабинети на разединител Радев ще бъдат запомнени с безвремие, разруха и кражби в особено големи размери", заключава Калин Стоянов.

