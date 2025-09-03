Нямаме илюзии, че настоящата сесия ще премине в спокойна обстановка, няма как да разчитаме и на президента, зает с партийно строителство, заяви Тома Биков

И през тази парламентарна сесия ГЕРБ-СДС ще продължи да отстоява разбирането, че българското общество се нуждае от предвидими, стабилни и работещи институции, каза депутатът от формацията Тома Биков. Той прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание от есенната сесия на 51-ото Народно събрание.

Настоящето управление на страната дойде след четири години на политическа криза, което беше достатъчно дълъг период от време за всички наши опоненти да покажат на дело както качествата, които притежават, така и възможностите, които са способни да отворят пред страната. Този 4-годишен период остана в миналото с редица гръмки фрази и заклинания и с нито едно конкретно и продължително политическо действие в полза на обществото, коментира Биков.

Опитът за унищожаване на ГЕРБ завърши с опит за унищожаване на самата парламентарна демокрация. Тя беше подложена на изпитания заради политическата безпомощност на онези, които обещаваха мащабна и всеобхватна промяна, но не бяха в състояние да изпълнят най-важния си ангажимент, а именно – избиране на устойчиво редовно правителство, което да се ползва с подкрепата на работещ парламент, каза депутатът, предаде БТА.

Поуките от последните четири години са прекалено много, за да си позволим да ги неглижираме. Още при свикването на настоящия парламент ГЕРБ пое ангажимент да съдейства за създаване на правителство, което да носи ясна политическа отговорност и да изпълни успешно своя 4-годишен мандат. Днес уверено потвърждаваме тази своя позиция и декларираме, че единствената алтернатива на настоящото управление са хаосът, безотговорността и безизходицата, на които бяхме свидетели в периода 2021–2025 година, заяви Тома Биков.

Анализът ни от последните девет месеца, в които работи настоящият парламент, показва, че вече се очертаха перспективите, които предлага на българското общество фрагментираната парламентарна опозиция. От едната страна тези перспективи очертават извеждане на България от цивилизационната зона на Европа, от другата страна са концентрирани изцяло в разрешаването на вътрешнопартийните си проблеми, свързани с екзистенциална криза на лидерството, която е предизвикана от няколко последователни изборни провала, каза депутатът.

Според Биков единственото общо между тези две опозиционни линии на поведение е, че те са лишени от чувство за реализъм както по отношение на собствения си потенциал, така и по отношение на заобикалящия ги свят. Симптом за това са серията от неуспешни вотове на недоверие срещу настоящото правителство, които единствено показаха политическата безпомощност и едновременната липса на фантазия и отговорност от страна на опозицията. От гледна точка на настоящето не се виждат дори наченки на възможност опозицията да има потенциал да излъчи общо управление на страната, което да замени сегашното правителство и парламентарно мнозинство, каза още депутатът.

Убедени ни сме, че всеки субект, институционален или партиен, който се обявява за предсрочни парламентарни избори, или не е в състояние да възприема адекватно действителността в нейната цялост, или обслужва единствено егото и личния си интерес, заяви Биков.

Нямаме илюзии, че настоящата сесия ще премине в спокойна обстановка – както от гледна точка на външните предизвикателства пред страната, така и от гледна точка на вътрешнополитическите перспективи, предрече Биков.

Готови сме да съдействаме и очакваме от правителството да организира плавен и безпроблемен преход при влизането на България в еврозоната от 1 януари 2026 г., каза депутатът. Наясно сме, че по отношение на тази историческа стъпка не можем да очакваме подкрепа нито от опозиционните субекти, които изначално са се обявили против европейската перспектива на България, нито от онези, които на думи, но не и на дела, се дефинират като проевропейски, добави депутатът от ГЕРБ.

Няма как да разчитаме на подкрепа и от страна на президентската институция, която се намира в режим на партийно строителство, коментира Тома Биков, визирайки задочните пререкания с президента Румен Радев.

В края на тази сесия предстои да приемем и първия бюджет в еврозоната, отбеляза депутатът. Очакваме работата по Плана за възстановяване и устойчивост да продължи с ритъм и целенасоченост, каквито бяха постигнати по време на предишната парламентарна сесия както от страна на правителството, така и от страна на парламента, каза Биков. По думите му 51-то Народно събрание ще продължи да изпълнява и задълженията си по отношение на избора на членове на регулаторни органи, които работят извън мандата си в продължение на години.

От ГЕРБ–СДС препотвърждават стратегическата си позиция, че проевропейският курс на България няма алтернатива. Нашите усилия ще продължат да бъдат насочени към съхраняване на проевропейския консенсус в българското общество, като се надяваме да получим подкрепа в тази посока и от страна на всички формации, които се дефинират като проевропейски, каза още Тома Биков.

