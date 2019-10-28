6861 Колаж: Юли Илиев, Dir.bg

Резултатите от първия тур на кметската надпревара в местните избори вече са почти ясни. Последните неизвестни останаха във Варна и Хасково. Там водачите в междинните резултати чакат края на преброяването, за да разберат дали ще бъдат кметове, без да се налага явяване на балотаж.

Във Варна при обработени 58.68% от протоколите към 11.20 часа Иван Портних от ГЕРБ е с малко "над чертата" - 50.19%. Последна надежда за балотаж все още крепи изоставащите драстично в резултата подгласници - Костадин Костадинов от "Възраждане" с 14.01% и Анелия Клисарова от БСП с 13.96%.

В Хасково водачът също се е откъснал напред, но теоретично все още не е спечелил. При обработени 81.79% от протоколите към 11.20 часа Станислав Дечев от ГЕРБ е с 51.27%, а след него се нарежда Коста Стоев от БСП със 17.20%.

Данните на ЦИК сочат, че официално за нов мандат получават кандидатът Златко Живков (СДС/ГЕРБ) в Монтана (71.75%), Живко Тодоров (ГЕРБ) в Стара Загора (68.63%), Даниел Панов (ГЕРБ) във Велико Търново (60.55%) и Петър Паунов (ГЕРБ) в Кюстендил (54.96).

Избрани на първи тур при 100% преброяване

Монтана

Златко Живков (СДС/ГЕРБ) - 71.75%

Стара Загора

Живко Тодоров (ГЕРБ) - 68.63%

Велико Търново

Даниел Панов (ГЕРБ) - 60.55%

Кюстендил

Петър Паунов (ГЕРБ) - 54.96%

Избрани на първи тур при неокончателно преброяване

Враца - данни към 11:20 при обработени 98.76% СИК протоколи в OИК

Калин Каменов (ГЕРБ) - 72.79%

Бургас - данни към 11:20 при обработени 99.42% СИК протоколи в OИК

Димитър Николов (ГЕРБ) - 65.82%

Габрово - данни към 11:20 при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК

Таня Христова (ГЕРБ) - 58.63%

Кърджали - данни към 11:20 при обработени 95.93% СИК протоколи в OИК

Хасан Азис (ДПС) - 53.02%

В изчакване

Хасково - данни към 11:20 при обработени 81.79%

Станислав Дечев (ГЕРБ) - 51.27%

Коста Стоев (БСП) - 17.20%

Варна - данни към 11:20 при обработени 58.68% СИК протоколи в OИК

Иван Портних (ГЕРБ) - 50.19%

Костадин Костадинов (Възраждане) - 14.01%

Анелия Клисарова (БСП) - 13.96%

Балотажи след окончателното преброяване

Благоевград

Атанас Камбитов (ГЕРБ) - 25.65%

Румен Томов (независим, подкрепен от БСП) - 20.50%

Добрич

Йордан Йорданов (Коалиция ДБГ) - 41.22%

Надежда Петкова (ГЕРБ) - 29.46%

Пазарджик

Тодор Попов (Новото време) - 44.72%

Благо Солов (БСП) - 18.90%

Разград

Денчо Бояджиев (БСП) - 25.38%

Валентин Василев (ГЕРБ) - 24.36%

Сливен

Стефан Радев (ГЕРБ) - 48.47%

Кольо Милев (БСП) - 24.33%

Смолян

Николай Мелемов (ГЕРБ) - 39.84%

Стефан Сабрутев (БСП) - 21.46%

Ямбол

Валентин Ревански (Пряка демокрация) - 40.18%

Катя Георгиева (БСП) - 21.54%

Сигурни балотажи при все още неокончателно преброяване

Силистра - данни към 11:20 при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК

Юлиян Найденов (ГЕРБ) - 48.51%

Момчил Неков (БСП) - 29.02%

Шумен - данни към 11:20 при обработени 99.28% СИК протоколи в OИК

Любомир Христов (ГЕРБ) - 32.35%

Венцислав Венков (БСП) - 22.02%

Търговище - данни при обработени 98.43% СИК протоколи в OИК

Дарин Димитров (ГЕРБ) - 48.97%

Хамди Илиязов (ДПС) - 36.59%

Ловеч - данни към 11:20 при обработени 98.09% СИК протоколи в OИК

Корнелия Маринова (ГЕРБ) - 28.82%

Радина Банкова (БСП) - 26.30%

Плевен - данни към 11:20 при обработени 97.28% СИК протоколи в OИК

Георг Спартански (ИК) - 37.30%

Мирослав Петров (ГЕРБ) - 30.13%

Пловдив - данни към 11:20 при обработени 84.62% СИК протоколи в OИК

Здравко Димитров (ГЕРБ) - 36.05%

Славчо Атанасов (ВМРО) - 16.01%

Видин - данни към 11:20 при обработени 88.93%

Огнян Ценков (ГЕРБ) - 32.41%

Цветан Ценков (Местна коалиция СДС) - 30.64%

Перник - данни към 11:20 при обработени 81.74% СИК протоколи в OИК

Станислав Владимиров (БСП) - 40.52%

Вяра Церовска (ГЕРБ) - 39.89%

Русе - данни към 11:20 при обработени 61.39% СИК протоколи в OИК

Пенчо Милков (БСП) - 35.34%

Диана Иванова (ГЕРБ) - 25.56%

София - данни към 11:20 при обработени 44.49%

Йорданка Фандъкова (ГЕРБ) - 36.57%

Мая Манолова (независим) - 27.30%