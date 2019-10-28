Резултатите от първия тур на кметската надпревара в местните избори вече са почти ясни. Последните неизвестни останаха във Варна и Хасково. Там водачите в междинните резултати чакат края на преброяването, за да разберат дали ще бъдат кметове, без да се налага явяване на балотаж.
Местни избори 2019
Във Варна при обработени 58.68% от протоколите към 11.20 часа Иван Портних от ГЕРБ е с малко "над чертата" - 50.19%. Последна надежда за балотаж все още крепи изоставащите драстично в резултата подгласници - Костадин Костадинов от "Възраждане" с 14.01% и Анелия Клисарова от БСП с 13.96%.
В Хасково водачът също се е откъснал напред, но теоретично все още не е спечелил. При обработени 81.79% от протоколите към 11.20 часа Станислав Дечев от ГЕРБ е с 51.27%, а след него се нарежда Коста Стоев от БСП със 17.20%.
Данните на ЦИК сочат, че официално за нов мандат получават кандидатът Златко Живков (СДС/ГЕРБ) в Монтана (71.75%), Живко Тодоров (ГЕРБ) в Стара Загора (68.63%), Даниел Панов (ГЕРБ) във Велико Търново (60.55%) и Петър Паунов (ГЕРБ) в Кюстендил (54.96).
Избрани на първи тур при 100% преброяване
Монтана
Златко Живков (СДС/ГЕРБ) - 71.75%
Стара Загора
Живко Тодоров (ГЕРБ) - 68.63%
Велико Търново
Даниел Панов (ГЕРБ) - 60.55%
Кюстендил
Петър Паунов (ГЕРБ) - 54.96%
Избрани на първи тур при неокончателно преброяване
Враца - данни към 11:20 при обработени 98.76% СИК протоколи в OИК
Калин Каменов (ГЕРБ) - 72.79%
Бургас - данни към 11:20 при обработени 99.42% СИК протоколи в OИК
Димитър Николов (ГЕРБ) - 65.82%
Габрово - данни към 11:20 при обработени 99.17% СИК протоколи в OИК
Таня Христова (ГЕРБ) - 58.63%
Кърджали - данни към 11:20 при обработени 95.93% СИК протоколи в OИК
Хасан Азис (ДПС) - 53.02%
В изчакване
Хасково - данни към 11:20 при обработени 81.79%
Станислав Дечев (ГЕРБ) - 51.27%
Коста Стоев (БСП) - 17.20%
Варна - данни към 11:20 при обработени 58.68% СИК протоколи в OИК
Иван Портних (ГЕРБ) - 50.19%
Костадин Костадинов (Възраждане) - 14.01%
Анелия Клисарова (БСП) - 13.96%
Балотажи след окончателното преброяване
Благоевград
Атанас Камбитов (ГЕРБ) - 25.65%
Румен Томов (независим, подкрепен от БСП) - 20.50%
Добрич
Йордан Йорданов (Коалиция ДБГ) - 41.22%
Надежда Петкова (ГЕРБ) - 29.46%
Пазарджик
Тодор Попов (Новото време) - 44.72%
Благо Солов (БСП) - 18.90%
Разград
Денчо Бояджиев (БСП) - 25.38%
Валентин Василев (ГЕРБ) - 24.36%
Сливен
Стефан Радев (ГЕРБ) - 48.47%
Кольо Милев (БСП) - 24.33%
Смолян
Николай Мелемов (ГЕРБ) - 39.84%
Стефан Сабрутев (БСП) - 21.46%
Ямбол
Валентин Ревански (Пряка демокрация) - 40.18%
Катя Георгиева (БСП) - 21.54%
Сигурни балотажи при все още неокончателно преброяване
Силистра - данни към 11:20 при обработени 99.54% СИК протоколи в OИК
Юлиян Найденов (ГЕРБ) - 48.51%
Момчил Неков (БСП) - 29.02%
Шумен - данни към 11:20 при обработени 99.28% СИК протоколи в OИК
Любомир Христов (ГЕРБ) - 32.35%
Венцислав Венков (БСП) - 22.02%
Търговище - данни при обработени 98.43% СИК протоколи в OИК
Дарин Димитров (ГЕРБ) - 48.97%
Хамди Илиязов (ДПС) - 36.59%
Ловеч - данни към 11:20 при обработени 98.09% СИК протоколи в OИК
Корнелия Маринова (ГЕРБ) - 28.82%
Радина Банкова (БСП) - 26.30%
Плевен - данни към 11:20 при обработени 97.28% СИК протоколи в OИК
Георг Спартански (ИК) - 37.30%
Мирослав Петров (ГЕРБ) - 30.13%
Пловдив - данни към 11:20 при обработени 84.62% СИК протоколи в OИК
Здравко Димитров (ГЕРБ) - 36.05%
Славчо Атанасов (ВМРО) - 16.01%
Видин - данни към 11:20 при обработени 88.93%
Огнян Ценков (ГЕРБ) - 32.41%
Цветан Ценков (Местна коалиция СДС) - 30.64%
Перник - данни към 11:20 при обработени 81.74% СИК протоколи в OИК
Станислав Владимиров (БСП) - 40.52%
Вяра Церовска (ГЕРБ) - 39.89%
Русе - данни към 11:20 при обработени 61.39% СИК протоколи в OИК
Пенчо Милков (БСП) - 35.34%
Диана Иванова (ГЕРБ) - 25.56%
София - данни към 11:20 при обработени 44.49%
Йорданка Фандъкова (ГЕРБ) - 36.57%
Мая Манолова (независим) - 27.30%