Европейската народна партия, чиято група в Европейския парламент е най-голямата и най-старата, поздрави лидера на ГЕРБ Бойко Борисов за победата в предсрочните парламентарни избори в България на 2 октомври.

От ЕНП публикуваха снимка на председателя си Манфред Вебер и Борисов в Туитър и написаха:

"Поздравления за ПП ГЕРБ и Бойко Борисов за победата на изборите в неделя. ГЕРБ играе решаваща роля за така необходимата политическа стабилност в България".

Congratulations @PPGERB and @BoykoBorissov for winning this Sunday’s election.



GERB is critical for the much needed political stability in Bulgaria. pic.twitter.com/NuPP1s02TQ