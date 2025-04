Снимка: iStock by Getty Images, Facebook/WLBT 3 On Your Side 2-годишно дете почина след ухапване от огнени мравки в САЩ Тези насекоми причиняват болезнено ужилване и тежки алергични реакции, но родителите подозират лекарска небрежност. В Европа видът се разпространява с бързи темпове

