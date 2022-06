Премиерът на Албания Еди Рама отговори в серия от публикации в Туитър на реакцията на българското Министерство на външните работи на изказванията му преди срещата ЕС-Западни Балкани вчера, където той заяви, че "е срамно, че една страна от НАТО, България, "държи като заложници" още две членки".

"О! Българското министерство на външните работи има проблем с начина, по който говоря! Има защо. Аз също имам проблем с начина, по който България иска да реши двустранни проблеми като използва процеса на разширяване като средство да държи за заложници две страни от НАТО! Спокойно, приятели: вдигнете ВЕТОТО или свикнете с мен!", написа Рама.

Oh! Bulgaria's Foreign Ministry has an issue with my way of speaking!Fair enough.I have an issue too with the way Bulgaria wants to solve biletaral issues by using the enlargement process as e vehicle of kidnapping two NATO countries! Easy friends:Lift the VETO or bear with me!

В още една публикация по темата албанският премиер добавя: "И, между другото, нека ви припомня, скъпи български приятели, че беше достатъчен един кратък телефонен разговор с Бойко Борисов, за да уредим приятелски и честно въпроса за българското малцинство в Албания! Истинските приятели не си вредят, а си говорят откровено един с друг и дават резултати!"

And by the way let me remind you dear Bulgarian friends that it took a short phone call with @BoykoBorissov to settle friendly&honestly the issue of the Bulgarian minority in Albania!Real friends do not harm each other, but they speak truthfully to each other and they deliver!