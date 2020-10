Министър-председателят Бойко Борисов се срещна с президента на Европейската народна партия Доналд Туск в Брюксел.

Това става ясно от видео, публикувано във Фейсбук профила на министър-председателя.

"До 3 ч. през нощта стояхме на Европейския съвет. Много неща се изговориха - разбрахме се за Турция и Беларус, голямо внимание се обърна за ситуацията с Кипър", заяви премиерът.

Борисов е в Брюксел за извънредното заседание на Европейския съвет.

В съобщението си за срещата на своя официален сайт от ГЕРБ цитираха Туск: "Имате нашата подкрепа! Редовните парламентарни избори са начинът всеки гражданин да изрази своето мнение".

Борисов и Туск са се обединили около мнението, че кабинетът постигна важни успехи както за страната, така и за европейската интеграция на Западните Балкани, а политиките на правителство могат да гарантират устойчиво развитие на България.

Президентът на ЕНП е казал, че именно системните партии като ГЕРБ имат нужния капацитет, опит и разум да преведат страните си през кризата. Туск е поздравил Борисов и за победата на ГЕРБ на провелите се частични местни избори.

Двамата коментираха и пакета от мерки за възстановяване, чрез които да се преодолеят последиците от COVID-19 върху икономиките и обществата на държавите членки на ЕС. Те изтъкнаха и големия принос на ЕНП в изготвянето на спасителния план. "Ето защо семейството на ЕНП е най-голямото и най-силното", обединиха се Борисов и Туск.

Председателят на ГЕРБ и президентът на ЕНП са обсъдили и първия Доклад на ЕК за върховенството на закона в целия Европейски съюз. Премиерът Борисов изтъкна, че докладът е обективен и отразява усилията на страната ни за борба с корупцията. Бойко Борисов подчерта, че България ще изпълни всички препоръки на Венецианската комисия и ЕК за реформи в съдебната система.

След края на срещата Доналд Туск също излезе с публикация в социалните мрежи:

An open talk w/ PM Boyko Borissov. Bulgaria has come a long way during his time in office but challenges remain. Further reforms needed w/ rule of law, independent justice & fighting corruption- our core EPP values. Democracy in Bulgaria will have its final say in the elections. pic.twitter.com/XbI8Iwe4DO