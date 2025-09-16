Родителите ще бъдат глобявани до 5000 лева, ако не придружават децата си в нощни заведения

260 Снимка: МВР

До 5 години затвор и глоба до 5 хиляди лева за притежание и разпространение на райски газ предвиждат предложения за промени в Наказателния кодекс. Лишаването от свобода може да стигне до осем години, ако веществото е в големи размери или деянието е извършено в условията на опасен рецидив.

Това предвижда доклад, одобрен от временната парламентарна комисия като мярка срещу употребата и разпространението на райски газ, съобщи БНР.

В него предвидено и наказателно преследване за притежателите и разпространителите на диазотен оксид (райски газ).

Предвиждат се и санкции на родителите, оставили без надзор непълнолетните си наследници да обикалят нощните заведения.

С глоба от 2000 до 5000 лева ще бъдат наказвани майките и бащите или настойниците, които не придружават детето си в заведение за хранене или развлечения след определените в закона вечерни часове. Това пък е промяна в Закона за закрила на детето, също предложена от временната комисия.

Глобата за родители, които не придружават децата си след 20 или след 22 часа в развлекателни заведения, може да стигне до 10 хиляди лева, ако контролните органи установят повторно нарушение. Предлагат се и по-високи санкции за родители, пуснали децата си без придружител в посочените вечерни часове.

"Това не е превенция", посочи депутатът от ИТН Цветан Предов, който обаче подкрепи доклада с мерките.

"Защото, наказвайки родителите, които не могат да осъществят контрол заради това, че детето може да си вземе райски газ от всяко едно място почти в България, е проблем на родителя, проблем за законодателната или изпълнителната власт", коментира депутатът.

Докладът съдържа предложения за поправки в още няколко закона, като всички те ще бъдат внесени в Деловодството на Народното събрание още утре.

Само преди месец съвсем пресният шофьор Виктор уби човек и рани още няколко души, след като се надиша с райски газ и влетя с безумна скорост в автобус на градския транспорт през нощта в столицата.

През летните месеци се проведоха не една и две акции по морските курорти, където полицията откри кашони с райски газ. През август при полицейска операция беше разбит канал за райски газ в Слънчев бряг, а двама 19-годишни бяха задържани за разпространението му.

През юли ГДБОП задържа над 1 тон райски газ при акция в Благоевградско, а същия месец полицията иззе 54 палета с райски газ от складове в София, предназначени за пласиране в заведения по морето и в столицата.

