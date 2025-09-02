Скоростта е четири пъти над разрешената. Не се е опитал да намали, обяви прокурор Вихър Михайлов

11616 Снимка: БТА

Със 199 км/ч е карал 21-годишният Виктор Илиев, който на 15 август заби аудито си в прозорец на градски автобус в София и уби пътник. Това съобщи на брифинг Вихър Михайлов, завеждащ отдел "Престъпления по транспорта" в Софийска градска прокуратура, след работна среща при главния прокурор заедно с наблюдаващия досъдебното производство прокурор Виолета Танаицова.

Скоростта е четири пъти над разрешената. Не се е опитал да намали, допълни прокурор Михайлов.

Обвинението срещу Илиев е преквалифицирано и то вече е за умишлено причиняване на смърт на един човек и причиняване на средни телесни повреди на четирима души. Според последните поправки в Наказателния кодекс, които са в сила от 26 юли тази година, наказанието е от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.

Водачът на автобуса е излязъл е от кома, но продължава да е в тежко състояние, съобщи Михайлов. На две от пострадалите са установени по 7 телесни повреди, което е изключително, посочи той.

Служителят на столичния "Градски транспорт" е разпитан, но от прокуратурата не уточниха какви показания е дал. Състоянието му остава тежко, както и на две от спътничките на Виктор.

Предстои назначаване на съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, на една даткилоскопна и биологическа експертиза на намерените бутилки райски газ, който е зареждан по време на движение.

"Намирал се е по всяка вероятност от лявата страна на шофьора по време на движението на автомобила", разказа прокурорът.

Снимка: БТА

По думите на Михайлов експертизата потвърждава, че райският газ повлиява на моторния контрол, на възможностите за възприемане на фактите, на вземане на решение, скоростта, с която това решение се взема - всички факти, които са от значение за управление на МПС.

"Райският газ или азотният диоксид не е включен в наредбата за наркотичните вещества и не е забранен от закона. Експертизата обаче категорично установява, влияе върху управлението на моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане и еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи от една минута до пет", изтъкна Михайлов.

Автомобилът на Виктор е бил изключително мощен автомобил - "Ауди" с мощност от над 400 конски сили, съобщи още прокурор Вихър Михайлов.

Снимка: Европейски център за транспортни политики

В хода на съвещанието и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е подчертал необходимостта от ефективно, всеобхватно и професионално разследване на тежкия пътен инцидент с оглед внасянето в кратки срокове на обвинителен акт, което да даде ясен знак на обществото, че подобни престъпления са нетърпими и абсолютно недопустими, съобщиха от държавното обвинение.

Виктор Илиев катастрофира около 01:45 ч. на 15 август при движение по бул. "Константин Величков" от бул. "Александър Стамболийски" на кръстовището с бул. "Възкресение". Той се вряза в лявата част на салона на автобуса и уби на място д-р Иса Али от Сирия.

В съда се разбра, че Виктор е дишал райски газ, преди да се забие в автобуса и въобще не се е вслушал в предупрежденията на спътниците си в колата да намали скоростта.

21-годишният е взел книжка само две седмици преди тежкото произшествие, като за това време е натрупал 6 провинения, включително фиш за превишена скорост.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.