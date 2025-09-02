Със 199 км/ч и дишайки райски газ: Доживотен затвор грози забилия аудито си в автобус Виктор
Скоростта е четири пъти над разрешената. Не се е опитал да намали, обяви прокурор Вихър Михайлов
Със 199 км/ч е карал 21-годишният Виктор Илиев, който на 15 август заби аудито си в прозорец на градски автобус в София и уби пътник. Това съобщи на брифинг Вихър Михайлов, завеждащ отдел "Престъпления по транспорта" в Софийска градска прокуратура, след работна среща при главния прокурор заедно с наблюдаващия досъдебното производство прокурор Виолета Танаицова.
Скоростта е четири пъти над разрешената. Не се е опитал да намали, допълни прокурор Михайлов.
Обвинението срещу Илиев е преквалифицирано и то вече е за умишлено причиняване на смърт на един човек и причиняване на средни телесни повреди на четирима души. Според последните поправки в Наказателния кодекс, които са в сила от 26 юли тази година, наказанието е от 13 до 20 години лишаване от свобода или доживотен затвор.
Водачът на автобуса е излязъл е от кома, но продължава да е в тежко състояние, съобщи Михайлов. На две от пострадалите са установени по 7 телесни повреди, което е изключително, посочи той.
Служителят на столичния "Градски транспорт" е разпитан, но от прокуратурата не уточниха какви показания е дал. Състоянието му остава тежко, както и на две от спътничките на Виктор.
Предстои назначаване на съдебно-психиатрична и психологическа експертиза, на една даткилоскопна и биологическа експертиза на намерените бутилки райски газ, който е зареждан по време на движение.
"Намирал се е по всяка вероятност от лявата страна на шофьора по време на движението на автомобила", разказа прокурорът.
По думите на Михайлов експертизата потвърждава, че райският газ повлиява на моторния контрол, на възможностите за възприемане на фактите, на вземане на решение, скоростта, с която това решение се взема - всички факти, които са от значение за управление на МПС.
"Райският газ или азотният диоксид не е включен в наредбата за наркотичните вещества и не е забранен от закона. Експертизата обаче категорично установява, влияе върху управлението на моторните движения, води до дезориентация, неправилно възприемане и еуфоричност. Въздействието на райския газ е изключително бързо, като пиковите стойности са между третата и десетата секунда, но може да продължи от една минута до пет", изтъкна Михайлов.
Автомобилът на Виктор е бил изключително мощен автомобил - "Ауди" с мощност от над 400 конски сили, съобщи още прокурор Вихър Михайлов.
В хода на съвещанието и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов е подчертал необходимостта от ефективно, всеобхватно и професионално разследване на тежкия пътен инцидент с оглед внасянето в кратки срокове на обвинителен акт, което да даде ясен знак на обществото, че подобни престъпления са нетърпими и абсолютно недопустими, съобщиха от държавното обвинение.
Виктор Илиев катастрофира около 01:45 ч. на 15 август при движение по бул. "Константин Величков" от бул. "Александър Стамболийски" на кръстовището с бул. "Възкресение". Той се вряза в лявата част на салона на автобуса и уби на място д-р Иса Али от Сирия.
В съда се разбра, че Виктор е дишал райски газ, преди да се забие в автобуса и въобще не се е вслушал в предупрежденията на спътниците си в колата да намали скоростта.
21-годишният е взел книжка само две седмици преди тежкото произшествие, като за това време е натрупал 6 провинения, включително фиш за превишена скорост.