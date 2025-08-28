От партията се позовават на одитен доклад на самата институция, изготвен по искане на депутата от "Да, България" Ивайло Мирчев и предоставен от настоящия председател Димитър Главчев.

Сметната палата е нарушила Закона за обществените поръчки (ЗОП) и си е купила миналата година 25 служебни автомобила, които освен това не са ѝ били нужни. Това се е случило по инициатива на съветника на тогавашната изпълняваща длъжността председател на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева и с нейното устно съгласие, съобщиха от от пресцентъра на "Да, България".

Твърдението им се основана на одитен доклад на Сметната палата, изготвен по искане на депутата от "Да, България" Ивайло Мирчев и предоставен от настоящия председател Димитър Главчев.

От "Да, България" описват и как изглежда историята на аферата със служебните автомобили на Сметната палата според одитния доклад, извършен от нейни служители:

"Сметната палата получава миналата година увеличение на бюджета си с 2 млн. лв. за допълнителни капиталови разходи, с които да се купят автомобили за нейните изнесени работни места в областните центрове. Самите одитори по места обаче сами за казали, че не искат автомобили, а някои от тях дори нямат шофьорски книжки. Освен това те могат да ползват обществен транспорт или лични коли при поети разходи, въпреки че много рядко работата им изисква да работят извън офис. Но след като автомобилите са вече закупени, две от местните структури на Сметната палата - в Ямбол и Ловеч, отказват да ги приемат. А в инициативата за закупуването, дошла от ръководството на институцията изрично се посочва необходимостта служителите в Ловеч да ползват нова служебна кола.

Промяна в план за обществената поръчка, нарушила ЗОП, идва по инициатива на съветник на Грънчарова-Кожарева, което нито влиза в неговите функции, нито пък преминава през деловодната система, което е задължително. После главен експерт от финансовата дирекция изготвя техническо задание, без обаче да бъдат проведени пазарни консултации. То вече минава през деловодната система. След това обаче шефът на правната дирекция решава да го промени, а главния експерт впоследствие е принуден да го подпише, без да знае, че е променено. Първоначалното техническо задание, изготвено от главния експерт, е изтрито от деловодната система.

Това техническо задание обаче е класическо нарушение при обществените поръчки с нагласени параметри в полза на един доставчик - избрана е оферта за автомобили, които отговарят на нейните параметри. И всичко това се случва със знанието и със съгласието на тогавашната шефка на Сметната палата Горица Грънчарова-Кожарева", посочват от "Да, България".

