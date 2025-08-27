1114 Снимка: Министерски съвет

Министерският съвет прие решение за предложение до президента Румен Радев за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Решението беше прието в първата, открита за медиите, част на редовното заседание на правителството.

"По време на службата си в МВР той придобива значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност и защита на правата и свободите на гражданите. В работата си в МВР главен комисар Рашков налага екипен принцип, който е довел до конкретни положителни резултати в дейността на структурите на ведомството при предотвратяването и разкриването на значителен брой престъпления", мотивира предложението вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му предложението се основава на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и потенциала му да ръководи структурите на министерството в последните 8 месеца.

"Откакто работим заедно и той изпълнява длъжността, с господин Рашков се работи в пълен синхрон и наистина осигурява добра координация между службите и заслужава одобрението, както на Министерския съвет, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъде назначен на поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи", добави Митов.

В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството.

Решението той да бъде предложен за титуляр беше анонсирано вчера от премиера Росен Желязков. Министър-председателят също изтъкна политическата неутралност на Рашков и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни.

В понеделник президентът Румен Радев обяви, че ще има титулярен главен секретар на МВР. "Главният секретар на МВР наистина е важен, защото МВР е много сериозна институция с важни, отговорни задачи, така че, както съм казал, да, ще има титуляр главен секретар на МВР", каза държавният глава.

