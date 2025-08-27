Министерският съвет прие решение за предложение до президента Румен Радев за издаване на указ за назначаване на главен комисар Мирослав Рашков на длъжността главен секретар на Министерството на вътрешните работи (МВР).

Кабинетът "Желязков"

Решението беше прието в първата, открита за медиите, част на редовното заседание на правителството.

"По време на службата си в МВР той придобива значителен професионален опит по противодействие на престъпността, опазване на обществения ред, защита на националната сигурност и защита на правата и свободите на гражданите. В работата си в МВР главен комисар Рашков налага екипен принцип, който е довел до конкретни положителни резултати в дейността на структурите на ведомството при предотвратяването и разкриването на значителен брой престъпления", мотивира предложението вътрешният министър Даниел Митов.

По думите му предложението се основава на работата на професионалното ръководство на МВР, политическата неутралност на Рашков и потенциала му да ръководи структурите на министерството в последните 8 месеца.

"Откакто работим заедно и той изпълнява длъжността, с господин Рашков се работи в пълен синхрон и наистина осигурява добра координация между службите и заслужава одобрението, както на Министерския съвет, така и подписване на указ от страна на президента, за да бъде назначен на поста главен секретар на Министерството на вътрешните работи", добави Митов.

В момента Мирослав Рашков е изпълняващ функциите главен секретар на министерството.

Решението той да бъде предложен за титуляр беше анонсирано вчера от премиера Росен Желязков. Министър-председателят също изтъкна политическата неутралност на Рашков и потенциала му да ръководи структурите в МВР, стоейки далеч от политическите препирни.

В понеделник президентът Румен Радев обяви, че ще има титулярен главен секретар на МВР. "Главният секретар на МВР наистина е важен, защото МВР е много сериозна институция с важни, отговорни задачи, така че, както съм казал, да, ще има титуляр главен секретар на МВР", каза държавният глава.

ИЗБРАНО
В името на рейтинга: Меган разказа за връзката си с Хари и какво й липсва от живота във Великобритания Лайф
В името на рейтинга: Меган разказа за връзката си с Хари и какво й липсва от живота във Великобритан...
4893
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев Корнер
Тенис колеги предлагат приятелска и професионална помощ за "полуделия" Медведев
7027
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мрежа Бизнес
Над 1700 GW възобновяема енергия са блокирани в Европа поради претоварване на електропреносната мреж...
4718
Китай представя най-новите си оръжия след седмица IT
Китай представя най-новите си оръжия след седмица
4305
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея Impressio
Момичетата на 60-те се подстригваха, за да приличат на нея
8003
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор URBN
Графити туризъм в Ню Йорк: Французите спасяват културния сектор
471
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света Trip
20-годишните избраха: Това е най-добрият град в света
3503
Три лесни десерта с праскови за начинаещи Вкусотии
Три лесни десерта с праскови за начинаещи
1604
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак? Zodiac
Любовен хорскоп за септември - кой ще има мечтана среща и кой ще има предложение за брак?
648
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини Времето
САЩ: Тръмп започва разследване за националната сигурност във връзка с вноса на вятърни турбини
471