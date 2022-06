Брюксел вижда положително развитие в решението на ГЕРБ да подкрепи "френското предложение" за разрешаване на спора със Северна Македония и започване на преговори със Скопие и Тирана. Това заяви високопоставен представител на Европейския съвет през журналисти в Брюксел, цитиран от БНТ и БНР.

Според него е положителен фактът, че опозицията и премиерът на страната са на едно мнение в подкрепата си за френското предложение.

"Призивът на ГЕРБ в подкрепа на френското предложение за българското вето върху Северна Македония е ясен сигнал, който може да постави на една линия управляващи и опозиция", казва той на въпрос дали на утрешната среща ЕС-Западни Балкани и по-късно на европейските лидери в Брюксел може да се очаква решение на проблема.

Същевременно той каза, че се очаква решение на българския парламент. В случай, че има такова, то тогава трябва да се свика заседание на постоянните представители на ЕС, след което и Съвет на Общността, но може да се процедира гъвкаво, в т.ч. и на писмена процедура.

Дипломатът каза още, че двустранните въпроси в ЕС са част от него, откакто съществува и често се оказват по-важен фактор от извършените от страната-кандидат реформи.

"Това е реалността и тя е част от правилата", заключи той и допълни, че френското предложение е единственото на масата, по което може да се намери решение.

"Българите не са доволни, северномакедонците не са доволни, но трябва да си поставим въпроса дали то може да се реализира", подчерта дипломатът.

Коментарът му е в навечерието на срещата на върха ЕС - Западни Балкани, която започва утре в 10:30 ч. българско време в Брюксел.

Лидерите на Сърбия, Северна Македония и Албания потвърдиха днес, че ще присъстват на срещата, след като вчера бяха казали, че обмислят да я бойкотират в знак на протест срещу блокадата от страна на България за започване на преговори със Скопие и Тирана. Премиерът на Албания Еди Рама написа днес в Туитър.

Just heard right now that something is moving today in Bulgaria. Too early to be optimistic and too little to change the part of the tomorrow speech where Bulgaria is criticised as a country which has kidnapped two NATO countries while there is a hot war at the Europe's border!