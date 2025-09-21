613 Снимка: БТА

Не планираме следващ вот на недоверие срещу правителство, заяви председателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Асен Василев в ефира на Нова телевизия.

Василев посочи, че следващата голяма битка е за бюджета. Вече върви подготвянето да се вдигат данъци, да се ограбват българските граждани, за да се налива в касичките на Пеевски, каза лидерът на "Продължаваме промяната". Според него Пеевски управлява държавата и краде от данъците на българските граждани. "Неговата роля в държавата зависи от това, че едни хора, като почне да им крещи, че ще ги приключи, се сгъват. Е, ние не се сгънахме и няма да се сгънем", отбеляза Асен Василев.

Относно акцията на ПП по блокирането на парламентарния паркинг Василев каза, че тя е едно добро постижение, защото разкрива как един човек харчи от нашите данъци по една детска градина за охрана. Василев попита защо е разпоредена тази охрана и защо един депутат е по-ценен от премиера и президента. Дори с премиера, с президента, с председателя на Народното събрание не върви такава охрана, подчерта Василев.

Той заяви, че ще подкрепи предложението за промяна в закона, внесено от "Демократична България" и от "Възраждане", на депутатите да бъде отнета възможността за охрана от НСО.

Времето за думи свърши и минаваме към радикализация и действия, заяви лидерът на ПП. Попитан за какви действия говори, Василев каза: "Оттук нататък ще видите - няма нужда предварително да ги обясняваме на хората, срещу които ще бъдат предприети".

Според Василев това, което може правителството да направи, за да покаже, че не е зависимо, е, правосъдният министър Георги Георгиев да свика Висшият съдебен съвет. Да се съберат двете колегии - съдийската и прокурорската и да обсъдят шестте месеца, които са записани в Закона за съдебната власт, след които главният прокурор става нелегитимен и трябва да се избере нов временно изпълняващ и да се види дали наистина това са шест месеца. Защото съдиите казват, че са шест и си сменят шефа на Върховния административен съд, а прокурорите казват, че не са шест месеца. Та, г-н Георгиев, който е гласувал за този закон преди да стане министър, да събере пленума и да обясни какво е имал предвид авторът. Шестият месец изтече, заяви Асен Василев.

Относно приетото в парламентарна комисия предложение шефовете на службите да се избират от парламента, като това правомощие да бъде отнето от президента, Асен Василев коментира, че целта е очевидна - изборът на шеф на Държавната агенция "Национална сигурност". "Пеевски си е избрал Деньо Денев за шеф на ДАНС, президентът не подписва и сега търсят начин как да отнемат тези правомощия на президента", каза председателят на ПП.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.