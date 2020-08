165 Снимка: Офицална фейсбук страница

Рок звездите от U.D.O. ще бъдат в Пловдив на 18 септември, Германските музиканти и бенд лидерът им Удо Диркшнайдер ще изнесат концерт в Античния театър.

След месеци на очакване, предстои отново да изживеем емоцията на рок от световна величина. И всичко това не след година, а след малко повече от месец.

Събитието е част от културния календар на града, уточняват организаторите.

Концертът е в рамките на Music of the Ages. Част от тези събития е и вече обявеното гостуване на Opeth - на 20 март в софийската зала "Универсиада" със специални гости The Vintage Caravan от Исландия.