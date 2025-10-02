Записали 2021 вместо 2024 г. в постановлението за предаване на съд на пенсионер за инцидент в Пловдив, при който загина възрастна пешеходка

336 Снимка: facebook.com/groups/iseeyoukatplovdiv

Делото срещу 71-годишния Делко Костадинов, обвинен за тежка катастрофа на бул. "Санкт Петербург", при която загина 85-годишната пешеходка Мария Темелкова, не започна по същество днес в Окръжния съд в Пловдив заради прокурорска грешка.

В постановлението за предаване на съд е записано погрешно 2021 година, заради което се делото беше върнато на държавното обвинение, съобщиха местни медии. Грешката трябва да бъде отстранена в 7-дневен срок.

Катастрофата стана на 6 април 2024 година в района на надлез "Родопи". Според обвинителния акт, Костадинов, управлявайки лек автомобил, е нарушил правилата за движение и по непредпазливост е причинил смъртта на възрастната жена, която пресичала платното. За това престъпление законът предвижда наказание лишаване от свобода.

На днешното разпоредително заседание съдът конституира като частни обвинители дъщерите на починалата - Юлия Темелкова и Елена Георгиева, както и нейния внук Светлозар Георгиев.

Подсъдимият не призна вина, затова делото няма да тръгне по съкратена процедура, а по общия ред - с разпит на свидетели и вещи лица.

