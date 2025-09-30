Пловдивски шофьор постави своеобразен рекорд, като отнесе три глоби само за минута.

Войната по пътищата

Водачът на мерцедес карал по бул. "Санкт Петербург", като при кръстовището с бул. "Източен" униформен му подал сигнал със стоп палка за спиране за проверка. Въпреки това, шофьорът продължил по пътя си.

Действията му принудили служителите на реда да го последват с патрулката, като впоследствие бил спрян принудително със звуков и светлинен сигнал, пише местният сайт "Марица".

В хода на проверката полицейските служители установили и че автомобилът бил със затъмнено предно стъкло и затъмнени прозорци на предните врати с фолио, което ограничавало видимостта.

Същевременно шофьорът не носил и свидетелството за регистрация на МПС, което управлява.

Така той се сдобил с три глоби за три извършени нарушения на обща стойност 610 лв. - една за 500 лв., една за 100 лв. и една за 10 лв.

Шофьорът обжалвал пред съда. Магистратите отменили санкцията за затъмнените стъкла, записана в акта като техническа неизправност. Така мъжът зад волана ще трябва да плати глоби за 110 лв., като книжката му е отнета за месец.

Решението все пак подлежи на обжалване пред Административния съд в града под тепетата.

Ценоразпис на глобите според новия Закон за движение по пътищата
Двама души са загинали, а 24-ма са ранени при 22 тежки пътни катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загубил живота си, а още трима са пострадали.

От началото на месеца са станали 617 катастрофи, с 40 загинали и 713 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5123 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 325 души, а пострадалите са 6396.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочват от МВР.

