Пътниците са били прехвърлени на друг влак

231 Снимка: Александър Леви

С близо 90-минутно закъснение са пристигнали на жп гарата в Силистра пътуващите с пътническия влак София - Силистра. Това съобщиха за БТА от Национална компания "Железопътна инфраструктура" (НКЖИ) и Българските държавни железници (БДЖ).

По тяхна информация около 6:00 тази сутрин работещите на гарата в Дулово са били уведомени, че върху релсите, на място без железопътен прелез, е бил изоставен лек автомобил.

Колата е била с видими повреди и в нея не е имало хора.

Пътниците са били прехвърлени на друг влак. На мястото са дошли органите на реда и е уведомено ръководството на железниците.

Към момента е спряно отпътуването на влакове от и към Силистра. Изчаква се екип на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението", който да премести автомобила.

Двама души са загинали, а 24-ма са ранени при 22 тежки пътни катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР.

В София са регистрирани четири тежки и 28 леки пътнотранспортни произшествия, при които един човек е загубил живота си, а още трима са пострадали.

От началото на месеца са станали 617 катастрофи, с 40 загинали и 713 ранени.

От началото на годината са регистрирани 5123 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 325 души, а пострадалите са 6396.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 10 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г., посочват от МВР.

