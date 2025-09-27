Дърво падна върху влак край Стражица
По думите на пътници в движение се е чул силен гръм
Дърво падна върху локомотива на влака Варна - София, една жена е пострадала, съобщиха за NOVA от БДЖ.
Сигналът е за инцидент край Стражица, в посока Горна Оряховица. Вследствие на падане на дървото има щети по локомотива и по вагоните. Една от пътничките е леко пострадала. Пристигнал е екип на Спешна помощ. Пътниците са преместени в друг влак и са продължили пътя си.
По думите на пътници в движение се е чул силен гръм и всички прозорци в коридора са се счупили.