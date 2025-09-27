Дърво падна върху локомотива на влака Варна - София, една жена е пострадала, съобщиха за NOVA от БДЖ.

Сигналът е за инцидент край Стражица, в посока Горна Оряховица. Вследствие на падане на дървото има щети по локомотива и по вагоните. Една от пътничките е леко пострадала. Пристигнал е екип на Спешна помощ. Пътниците са преместени в друг влак и са продължили пътя си.

По думите на пътници в движение се е чул силен гръм и всички прозорци в коридора са се счупили.

ИЗБРАНО
Как се разви Стокхолмският стил и защо е толкова популярен днес? Лайф
Как се разви Стокхолмският стил и защо е толкова популярен днес?
4294
Екстаз! България е на световен финал във волейбола след 55 години! Корнер
Екстаз! България е на световен финал във волейбола след 55 години!
32607
Дончев: Замразяването на пари от Европа няма да напрегне Бюджет 2026 Бизнес
Дончев: Замразяването на пари от Европа няма да напрегне Бюджет 2026
3433
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция IT
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция
7764
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция, смятат учените Impressio
Череп на един милион години може да пренапише човешката еволюция, смятат учените
653
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии URBN
Градът бяга: От академичния мрак до средновековните фантазии
1179
Нова мода: Круизните кораби, на които живееш "завинаги" Trip
Нова мода: Круизните кораби, на които живееш "завинаги"
2334
Класическото италианско ястие, което постепенно изчезва от трапезата на една държава Вкусотии
Класическото италианско ястие, което постепенно изчезва от трапезата на една държава
1131