Ситуацията е овладяна, няма пострадали, но движението по жп линията бе спряно за повече от час

409 Снимка: Скрийншот

Паднал на релсите електропровод спря движението на влакове в района на гара Мездра днес малко преди обяд, съобщиха от БДЖ пред БТА. Инцидентът блокира ключови железопътни линии, свързващи София с Горна Оряховица и Видин за повече от час.

Заради повреда в контактната мрежа на гара Мездра с близо 70 минути беше забавен крайградският пътнически влак Мездра-Монтана. Международен бърз влак №460 (Горна Оряховица 11:36 - Русе Разпределителна 14:22) също се движи със 70 минути закъснение след изчакване на връзка с друг влак в гара Горна Оряховица, съобщават на сайта си от БДЖ.

От Областната дирекция на МВР - Враца съобщиха, че са получили сигнал за инцидента и са изпратили екип на място.

Дизелов локомотив е маневрирал с товарна композиция от 14 вагона в района на гарата, когато се къса проводник от контактната мрежа и пада върху машината. Напрежението в мрежата от 25 000 волта е предизвикало силен гръм и възпламеняване на локомотива. Машинистът сам е успял да загаси пожара, няма пострадали, предаде bTV.

След станалото веднага е било спряно захранването. Впоследствие то било включено и локомотивът отново пламнал.

Ситуацията вече е овладяна и контактната мрежа възстановена.

Преди седмица изкривени релси "заковаха" насред полето влак от София до Пловдив. Няколко дни преди това пък Само преди дни пътнически влак край Калитиново дерайлира от релсите със 130 км/час, но благодарение на бързата реакция на машиниста инцидентът се размина без пострадали и жертви.

Миналата година пък на гара Пловдив, на изхода на града, пътници бутаха локомотив, за да помогнат на машиниста да "запали".

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.