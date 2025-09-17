Паднал на релсите електропровод спря движението на влакове в района на гара Мездра днес малко преди обяд, съобщиха от БДЖ пред БТА. Инцидентът блокира ключови железопътни линии, свързващи София с Горна Оряховица и Видин за повече от час.

Заради повреда в контактната мрежа на гара Мездра с близо 70 минути беше забавен крайградският пътнически влак Мездра-Монтана. Международен бърз влак №460 (Горна Оряховица 11:36 - Русе Разпределителна 14:22) също се движи със 70 минути закъснение след изчакване на връзка с друг влак в гара Горна Оряховица, съобщават на сайта си от БДЖ.

Нов жп фал: Изкривени релси "заковаха" насред полето влака от Пловдив за София
Виж още Нов жп фал: Изкривени релси "заковаха" насред полето влака от Пловдив за София

От Областната дирекция на МВР - Враца съобщиха, че са получили сигнал за инцидента и са изпратили екип на място.

Дизелов локомотив е маневрирал с товарна композиция от 14 вагона в района на гарата, когато се къса проводник от контактната мрежа и пада върху машината. Напрежението в мрежата от 25 000 волта е предизвикало силен гръм и възпламеняване на локомотива. Машинистът сам е успял да загаси пожара, няма пострадали, предаде bTV.

След станалото веднага е било спряно захранването. Впоследствие то било включено и локомотивът отново пламнал. 

Ситуацията вече е овладяна и контактната мрежа възстановена.

Преди седмица изкривени релси "заковаха" насред полето влак от София до Пловдив. Няколко дни преди това пък Само преди дни пътнически влак край Калитиново дерайлира от релсите със 130 км/час, но благодарение на бързата реакция на машиниста инцидентът се размина без пострадали и жертви. 

Миналата година пък на гара Пловдив, на изхода на града, пътници бутаха локомотив, за да помогнат на машиниста да "запали".

ИЗБРАНО
Напусна ни още една легенда: Робърт Редфорд почина на 89 години Лайф
Напусна ни още една легенда: Робърт Редфорд почина на 89 години
29174
Перфектни! Волейболистите ни спечелиха групата си на Световното с трета поредна победа Корнер
Перфектни! Волейболистите ни спечелиха групата си на Световното с трета поредна победа
9805
Експертен съвет: Не плащайте в лева след 1 януари догодина Бизнес
Експертен съвет: Не плащайте в лева след 1 януари догодина
21991
Новите 5G устройства на Vivacom превзеха пазара с впечатляващи екстри, подходящи за ученици, на топ цени IT
Новите 5G устройства на Vivacom превзеха пазара с впечатляващи екстри, подходящи за ученици, на топ ...
3574
Жоро Пентаграм: Изкуственият интелект приравнява таланта с посредствеността Impressio
Жоро Пентаграм: Изкуственият интелект приравнява таланта с посредствеността
6944
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи URBN
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи
1356
Тази европейска столица бе обявена за "най-щастливото" място за посещение в света Trip
Тази европейска столица бе обявена за "най-щастливото" място за посещение в света
8334
Как се прави пармезаново ризото Вкусотии
Как се прави пармезаново ризото
507
Кои зодиакални знаци не знаят как да се отпуснат? Zodiac
Кои зодиакални знаци не знаят как да се отпуснат?
647