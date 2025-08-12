Автомобил, движещ се с висока скорост, е засечен на автомагистрала "Струма" в района на Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Превозното средство със старозагорска регистрация е управлявано с рекордните 203 км/ч при разрешение от 120 километра. Нарушението е констатирано по време на акция "Скорост".

Нов рекорд на магистрала "Тракия": Заснеха кола със средна скорост от 202 км/ч
В хода на проверките са установени още трима водачи зад волана след употреба на алкохол, един след употреба на наркотици, както и трима неправоспособни шофьори. Проверени са 612 моторни превозни средства. Съставени са 40 акта за установяване на административни нарушения, 168 фиша и 1818 електронни фиша. Издадени са и три заповеди за прилагане на принудителни административни мерки.

В края на юли шофьор на лек автомобил бе заснет да "лети" по магистрала "Тракия" към Бургас с рекордната средна скорост от 202 км/ч при ограничение в участъка от 140. Камерите на тола засякоха и друг рекорд - движение със 181 км/ч по магистрала "Европа" към Калотина. 

Междувременно от Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че на 13 и 14 август през нощта за почистване и боядисване временно ще се ограничава движението в тръбата за Кулата на тунел "Големо Бучино" на АМ "Струма".

От 22 ч. на 13 август до 6 ч. на 14 август ще бъде спряно преминаването за почистване на стените на съоръжението и пътната настилка. През нощта на 14 август от 22 ч. до 6 ч. на 15 август в същата тунелна тръба движението отново ще бъде ограничено за боядисване на стените на съоръжението.

Пътуващите към Кулата ще преминават в тръбата за София, където трафикът ще се осъществява двупосочно.

За да не се затруднява трафикът предвидените дейности ще се извършват през нощта, когато движението е по-малко. Агенция "Пътна инфраструктура" апелира шофьорите да спазват стриктно поставената пътна сигнализация и да карат внимателно, спазвайки дистанция. Да се движат със съобразена скорост и да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

