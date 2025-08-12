Над 100 глобени за дни за паркиране върху дюни, нарушителите са главно румънци
Акцията по Северното Черноморие продължава до края на лятото, санкциите са до 3000 лева
Само за първата седмица на проверки за неправилно паркиране на плажната ивица на Северното Черноморие са наложени над 100 глоби, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Санкциите са до 3000 лв.
Акцията се проведе по разпореждане на ресорния министър Манол Генов. Проверките на 6 и 7 август бяха извършени от български и румънски контролни органи за противодействие на нарушенията, които водят до щети върху околната среда. Санкциите са за неправилно паркирани автомобили и каравани в нарушение на българското законодателство, посочиха още от МОСВ.
Над 90 на сто от нарушителите са основно румънски туристи, обобщиха оттам.
"Най-често посочваната от тях причина е липсата на информация и непознаване на закона и българския език", съобщи инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) - Варна. Информационните табели, поставени от МОСВ, често биват премахвани, с което също се възпрепятства предупреждението към туристите, добави той.
Унищожаването на пясъчните дюни в защитените зони е престъпление според българското законодателство и може да се наказва с лишаване от свобода до 3 години.
До момента няма наложени ефективни присъди, но глобите достигат 2500 лева, казаха от екоминистерството.
Съвместните проверки се проведоха от БДЧР и РИОСВ - Варна, служители на МОСВ, представители на Главна дирекция "Национална полиция", отдел "Икономическа полиция", сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа", Областна администрация - Добрич и Община Шабла. Служители на басейновата дирекция инспектираха и питейни заведения в близост до плажната ивица за нерегламентирано водовземане и заустване на отпадъчни води в Черно море.
Проверките ще продължат до края на летния сезон, а от следващата година ще бъдат в периода 1 май-30 септември, съобщиха от МОСВ.
В края на юни екип на областната администрация в Бургас извърши тестово заснемане на плаж Вромос край Черноморец. Установени бяха над 30 незаконни обекта в пясъчни дюни.