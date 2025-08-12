Само за първата седмица на проверки за неправилно паркиране на плажната ивица на Северното Черноморие са наложени над 100 глоби, съобщиха от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Санкциите са до 3000 лв.

Акцията се проведе по разпореждане на ресорния министър Манол Генов. Проверките на 6 и 7 август бяха извършени от български и румънски контролни органи за противодействие на нарушенията, които водят до щети върху околната среда. Санкциите са за неправилно паркирани автомобили и каравани в нарушение на българското законодателство, посочиха още от МОСВ.

Над 90 на сто от нарушителите са основно румънски туристи, обобщиха оттам.

"Най-често посочваната от тях причина е липсата на информация и непознаване на закона и българския език", съобщи инж. Явор Димитров, директор на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) - Варна. Информационните табели, поставени от МОСВ, често биват премахвани, с което също се възпрепятства предупреждението към туристите, добави той.

Унищожаването на пясъчните дюни в защитените зони е престъпление според българското законодателство и може да се наказва с лишаване от свобода до 3 години.

До момента няма наложени ефективни присъди, но глобите достигат 2500 лева, казаха от екоминистерството.

Снимка: БТА

Съвместните проверки се проведоха от БДЧР и РИОСВ - Варна, служители на МОСВ, представители на Главна дирекция "Национална полиция", отдел "Икономическа полиция", сектор "Престъпления против околната среда и дивата природа", Областна администрация - Добрич и Община Шабла. Служители на басейновата дирекция инспектираха и питейни заведения в близост до плажната ивица за нерегламентирано водовземане и заустване на отпадъчни води в Черно море.

Проверките ще продължат до края на летния сезон, а от следващата година ще бъдат в периода 1 май-30 септември, съобщиха от МОСВ.

В края на юни екип на областната администрация в Бургас извърши тестово заснемане на плаж Вромос край Черноморец. Установени бяха над 30 незаконни обекта в пясъчни дюни.

