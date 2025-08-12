Лекари от Отделението по Инвазивна кардиология на "УМБАЛ-Пловдив", начело с техния началник д-р Ценко Цветковски, спасиха живота на мъж, изпаднал в крайно тежко състояние, съобщиха от лечебното заведение в Града под тепетата.

Добрата новина

52-годишният мъж бил приет с обширен преден миокарден инфаркт, усложнен с клинична смърт поради ритъмни нарушения - неколкократни пристъпи на камерна тахикардия и камерно мъждене. Медицинският екип успешно го е дефибрилирал. Проведената по спешност коронарография показала пълно запушване на лявата предна десцендентна артерия. Веднага е поставен лекарствоизлъчващ стент, с много добър резултат, похвалиха се пловдивските медици.

В Пловдив спасиха новородено след 21 минути в клинична смърт
Виж още В Пловдив спасиха новородено след 21 минути в клинична смърт

В момента пациентът се чувства добре и споделя огромната си благодарност към екипа на Отделението по Инвазивна кардиология. 

Снимка: УМБАЛ Пловдив

"Страхотен екип и много добра колаборация помежду им, благодарение на която днес съм жив", казва с усмивка "върнатият от мъртвите".

Снимка: УМБАЛ Пловдив

Отделението по Инвазивна кардиология на "УМБАЛ - Пловдив" функционира в тясно сътрудничество с останалите звена на болницата, други здравни заведения, както и със специалисти от доболничната помощ. Обслужват се пациенти в планов и спешен порядък, допълват оттам.

Освен лечебно-диагностична дейност, в пловдивската кардиология се развива и научно-изследователска програма в областта. Тя е и база за следдипломна специализация по кардиология към Мeдицинския университет - Пловдив. 

Снимка: УМБАЛ Пловдив
 

ИЗБРАНО
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес Лайф
Кристиано Роналдо се сгоди за дългогодишната си приятелка Джорджина Родригес
7455
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони Корнер
Джошуа се завръща на ринга в сблъсък на олимпийски шампиони
2881
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме? Бизнес
Пенсионната система в България на ръба на Еврозоната: Какво да очакваме?
8998
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора IT
Как би изглеждал Марс под земно-синьо небе? НАСА дава отговора
4499
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява Impressio
Деян Енев на 65: Вървя през света, наблюдавам и пиша за това, което ме впечатлява
875
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки) Trip
Сливен: Неочакваната туристическа перла на България (снимки)
2740
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови Вкусотии
Мезе за ракийка: Пикантна салата от моркови
5518
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами? Zodiac
Кои зодиакални знаци не могат да поискат помощ и гордо страдат сами?
1009
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите Времето
Как жегите се отразяват на хората и по-рискови ли са за някои работещи като ватманите
564