2916 Снимка: УМБАЛ Пловдив

Лекари от Отделението по Инвазивна кардиология на "УМБАЛ-Пловдив", начело с техния началник д-р Ценко Цветковски, спасиха живота на мъж, изпаднал в крайно тежко състояние, съобщиха от лечебното заведение в Града под тепетата.

52-годишният мъж бил приет с обширен преден миокарден инфаркт, усложнен с клинична смърт поради ритъмни нарушения - неколкократни пристъпи на камерна тахикардия и камерно мъждене. Медицинският екип успешно го е дефибрилирал. Проведената по спешност коронарография показала пълно запушване на лявата предна десцендентна артерия. Веднага е поставен лекарствоизлъчващ стент, с много добър резултат, похвалиха се пловдивските медици.

В момента пациентът се чувства добре и споделя огромната си благодарност към екипа на Отделението по Инвазивна кардиология.

Снимка: УМБАЛ Пловдив

"Страхотен екип и много добра колаборация помежду им, благодарение на която днес съм жив", казва с усмивка "върнатият от мъртвите".

Снимка: УМБАЛ Пловдив

Отделението по Инвазивна кардиология на "УМБАЛ - Пловдив" функционира в тясно сътрудничество с останалите звена на болницата, други здравни заведения, както и със специалисти от доболничната помощ. Обслужват се пациенти в планов и спешен порядък, допълват оттам.

Освен лечебно-диагностична дейност, в пловдивската кардиология се развива и научно-изследователска програма в областта. Тя е и база за следдипломна специализация по кардиология към Мeдицинския университет - Пловдив.

Снимка: УМБАЛ Пловдив

