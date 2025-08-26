Водно торнадо се завихри над морето край Синеморец (снимки)
Природното явление беше далеч от брега и не причини щети
Торнадо над морето заснеха очевидци край Синеморец.
Природното явление е наблюдавано около 8:45 сутринта във вторник, става ясно от публикация във Фейсбук групата "Прогноза за времето, НИМХ".
От кадрите се вижда, че стихията във формата на свредел е възникнала навътре над морето и доста далеч от брега, за да причини щети.
Водното торнадо е било наблюдавано и от Приморско, свидетелстват потребители на социалната мрежа.
Водното торнадо е вихър, подобен на торнадото над сушата, но се образува над водна повърхност - най-често над морета, езера или големи реки. Представлява вертикална колона от въртящ се въздух, която свързва облака със водната повърхност.
Условията за образуването му са топла водна повърхност, влажен и нестабилен въздух, силна вертикална циркулация и гръмотевични облаци.
Обикновено са по-слаби от торнадата над сушата, но могат да нанесат щети на малки лодки, кораби и крайбрежни постройки. В редки случаи, ако навлязат на сушата, могат да причинят щети, подобни на торнадо.
Метеоролозите обясняват, че за българското крайбрежие това явление не е изключително рядко, особено през периодите с рязка промяна на времето. А след жегата през последните дни по Черноморието имаше дъждове и гръмотевични бури, което създаде подходящи условия за формирането на водното торнадо.
През уикенда пък туристи станаха свидетели на мощна вихрушка, определяна от очевидците като смерч или торнадо, заснета от плажовете на Свети Влас и Слънчев бряг.