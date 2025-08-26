Торнадо над морето заснеха очевидци край Синеморец.

Природното явление е наблюдавано около 8:45 сутринта във вторник, става ясно от публикация във Фейсбук групата "Прогноза за времето, НИМХ".

От кадрите се вижда, че стихията във формата на свредел е възникнала навътре над морето и доста далеч от брега, за да причини щети.

Водното торнадо е било наблюдавано и от Приморско, свидетелстват потребители на социалната мрежа.

Водното торнадо е вихър, подобен на торнадото над сушата, но се образува над водна повърхност - най-често над морета, езера или големи реки. Представлява вертикална колона от въртящ се въздух, която свързва облака със водната повърхност.

Още снимки вижте ТУК>>

Торнадото над Черно море, наблюдавано от Приморско
Торнадото над Черно море, наблюдавано от Приморско Снимка: Фейсбук група "Прогноза за времето, НИМХ", Габриела Игнатова

Условията за образуването му са топла водна повърхност, влажен и нестабилен въздух, силна вертикална циркулация и гръмотевични облаци.

Мощен смерч премина през Слънчев бряг и Свети Влас (видео/снимки)
Обикновено са по-слаби от торнадата над сушата, но могат да нанесат щети на малки лодки, кораби и крайбрежни постройки. В редки случаи, ако навлязат на сушата, могат да причинят щети, подобни на торнадо.

Снимка: Фейсбук група "Прогноза за времето, НИМХ"

Метеоролозите обясняват, че за българското крайбрежие това явление не е изключително рядко, особено през периодите с рязка промяна на времето. А след жегата през последните дни по Черноморието имаше дъждове и гръмотевични бури, което създаде подходящи условия за формирането на водното торнадо. 

Снимка: Фейсбук група "Прогноза за времето, НИМХ"

През уикенда пък туристи станаха свидетели на мощна вихрушка, определяна от очевидците като смерч или торнадо, заснета от плажовете на Свети Влас и Слънчев бряг.

