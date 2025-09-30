През ноември се очаква издаване на разрешението за строеж за участъка между Русе и Бяла, заяви инж. Венцислав Атанасов

През ноември се очаква издаване на разрешението за строеж за изграждането на участъка между Русе и Бяла от АМ "Русе - Велико Търново", който е близо 40 км, съобщи инж. Венцислав Атанасов - член на УС на Агенция "Пътна инфраструктура" при откриването на информационния ден за изграждането на магистралата в гр. Бяла, предава БТА.

В събитието участваха Йорданка Чобанова - ръководител на Представителството на Европейската комисия в България, Драгомир Драганов - областен управител на Русе, Мартин Георгиев - ръководител на Управляващия орган на програма "Транспортна свързаност", представители на строителите, строителния надзор и местната власт.

Изграждането на магистралата е от съществено значение не само за региона, но и за икономическото и социалното развитие на национално ниво, подчерта инж. Атанасов. Трасето на АМ "Русе - Велико Търново" е част от транспортния коридор, свързващ Балтийско море с Черно море и Егейско море. Дължината на магистралата е близо 133 км и преминава през териториите на 6 общини в област Русе и 3 общини в област Велико Търново. Разделено е на три участъка първият е от Русе до Бяла, с дължина 40,24 км, участък 2 е обходът на Бяла, който е 35,4 км, а третият участък е от Бяла до гр. Велико Търново с дължина 56,96 км.

В момента дейности се извършват по трасето на обхода на Бяла, като строителството напредва, информира инж. Атанасов. Той уточни, че в 8-километров участък активно се изграждат съоръженията, изпълняват се пилоти и стълбове на голямото съоръжение. Строят се и по-малки съоръжения, като подлези и надлези, отстранен е и хумусът.

Инж. Атанасов съобщи, че във връзка с наличието на льосови почви в района има издадено разрешително за строеж и започва работа в пробен участък, който ще се изпълнява по нова технология с льосоцимент. По думите му това е първият обект, на който ще се изграждат насипи с такава височина, затова има нужда от сериозни проучвания как да бъдат изпълнени, за да дадат желаните резултати. Срокът за завършване на строително-монтажните работи по обхода на Бяла е юли 2028 г.

Относно археологическите обекти по магистралата инж. Атанасов обясни, че Агенцията има данни за наличието им, като проучването им е стандартна процедура с цел опазване на културното наследство. Той уточни, че това са малки участъци, които не пречат на изпълнението на целия обект и напредъка на дейностите по него.

Това, което трябва да се случи, е до 2029 година най-късно проектът за магистрала Русе - Велико Търново да бъде реализиран. Трябва да се действа бързо, каза и ръководителят на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България Йорданка Чобанова.

"Проектът е наистина от стратегическо значение за България, но също така и за Европа. Той свързва Балтийско, през Черно море до Егейско море. Проект, който ще направи България силен регионален лидер, ще подобри живота на хората, който ще адресира и много важен въпрос, свързан с обезлюдяването, който ще направи Северна България по-добър притегателен център за инвестиции, за работни места", каза още Чобанова.

Мартин Георгиев, директор на дирекция в Министерството на транспорта и съобщенията, и ръководител на Програма "Транспортна свързаност" 2021 - 2027 отчете, че необходимите средства са осигурени.

"Това, което ние можем да кажем, е, че очакваме до края на годината да разплатим поне 300 млн. лева, което е от много голямо значение за цялостното изпълнение на Програма "Транспортна свързаност". Безвъзмездната помощ, която ние предоставяме за изграждане на този обект - около един млрд. лв., е около 28% от общата стойност, разполагаема по Програма "Транспортна свързаност". Изпълнението на този проект е от значение не само за конкретната инвестиция, а и за цялостното изпълнение на програмата в срока, в който тези средства са разполагаеми за България", каза Георгиев.

Официалната първа копка на магистралата между Русе и Велико Търново беше на 3 декември 2023 година, когато тогавашният министър-председател Николай Денков заяви, че това ще бъде един от основните му приоритети.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов отчете в началото на тази година, че заради льосовата почва проектът ще претърпи промени, но не е заплашен.

Областният управител на Русе Драгомир Драганов отчете, че 8 429 203 лева са изплатените от септември 2023 година насам обезщетения на собственици, чиито имоти са отчуждени за изграждането на автомагистралата между Русе и Велико Търново.

За третия участък от Бяла до Велико Търново в момента се провежда обществена поръчка избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и строителство. През юни т. г. бяха отворени подадени 12 оферти, като комисията ги разглежда и продължава своята работа.

Проектът за изграждането на АМ "Русе - Велико Търново" се съфинансира от Европейския съюз чрез програма "Транспортна свързаност" 2021-2027, като осигурените средства са в размер на 1 025 327 828 лв. с ДДС. Бъдещата автомагистрала ще осигури пряка връзка Север-Юг между държавите от Североизточна Европа през Румъния и България с Гърция и Турция, както и между Балтийско и Средиземно море.

