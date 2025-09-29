На 4 ноември при взаимно съгласие с правителството на РСМ ще бъде подписано споразумението за общия трансграничен тунел, обяви транспортният министър

Предстои заседание на Консултативния съвет по концесиите, когато ще се разгледа новият списък с големи инфраструктурни проекти, които ще бъдат развивани - "концесии за строителство". Това обяви в Кюстендил заместник министър-председателят и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, предаде "Фокус". Заседанието е планирано за 1 октомври. Той участва в дискусионен форум на тема "Транспортна свързаност: Ключови проекти за устойчиво развитие на Югозападна България".

"Част от магистралата "Рила", а именно от Дупница, през Кюстендил до "Гюешево" ще бъде дадена на концесия. На 1 октомври ще бъде сложено началото на този процес. Най-вероятно до пролетта на следващата година ще бъде избран консултант, който да извърши анализа по какъв начин и как да се финансира тази магистрала и как от нейното ползване да се изплаща обратно частната инвестиция", обясни министър Караджов.

По думите на вицепремиера при този тип инвестиции хубавото е това, че от мига, в който се инвестират частните средства, самата инфраструктура става публично-държавна собственост.

Коридор №8

Едно от най-важните направления в транспортната свързаност е Коридор №8, обяви още в Кюстендил Караджов. По думите на транспортния министър, по отношение на железния път са върнати два големи участъка от Коридор №8 в инвестиционната програма на Националната компания "Железопътна инфраструктура". Става въпрос за участъците Радомир - Перник и Перник - София.

За единия участък вече е обявен търг, а за втория участък ще бъде обявен търг до края на годината. По отношение на трасето от Радомир до Гюешево ще бъде приет нов проект за почти изцяло ново трасе. Трасето ще се свързва с Кюстендил и ще бъде за до 160 км/ч. До средата на следващата година трябва да бъде обявен търг за изграждането на това трасе.

"Търгът за строителството на последните 2,4 км, предпоследната крачка по Коридор №8 в наша територия, вече е обявен. Има една жалба, която е смехотворна и се надявам, че в съвсем скоро време и съдът ще я признае за такава, за да може да се подадат офертите и да започне строителството", каза министър Караджов.

Той съобщи, че на 4 ноември при взаимно съгласие с правителството на Република Северна Македония, ще бъде подписано споразумението за общия трансграничен тунел, което ще бъде последната крачка по железопътната част .

Министърът коментира, че жителите на населените места покрай този транспортен коридор не трябва да се притесняват. Няма да се събарят къщи в селата, защото предвиденото ново трасе ще минава извън границите на населените места. Предвидено е да се организира довеждащ транспорт. Старата железопътна линия ще бъде рехабилитирана и ще се пуснат малки влакови композиции.

