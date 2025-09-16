5796 Снимка: Булфото

В храм "Света Троица" в Нови хан се състоя опелото на отец Иван. В създадените от духовника приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда. Днес те и стотици признателни хора дойдоха да го изпратят в последния му земен път, предаде "Булфото".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Снимка: Булфото

Сред опечалените беше и актьорът Влади Въргала, който трудно сдържаше сълзите си.

Снимка: Булфото

Отец Иван напусна този свят на Кръстовден - 14 септември, на 80-годишна възраст. Бившият полицай, отдал се на Бога, е основател на Дома за сираци "Свети Николай" към манастира "Света Троица" в Нови хан. Той беше известен освен със създадения от него приют и със закупените с пари от дарения къщи в Якимово, в които настаняваше хора в нужда.

Хората ще го запомнят с доброто му сърце и помощта за нуждаещите се, за които полагаше грижи.

Снимка: Булфото

Приютът "Св. Николай" при храм "Св. Троица" и монтанското село Якимово станаха дом на стотици деца и възрастни хора - сираци, бездомни, майки, които разчитаха на неговата грижа и подкрепа.

През последните години отец Иван беше във влошено здравословно състояние.

Той е роден на 31 март 1945 година в село Благово, Монтанско. Завършил е строителен техникум, станал е монах, след като е изоставил сигурна държава служба в бившето Управление по безопасност и охрана (УБО). От края на 80-те години на миналия век е свещник. През 1993 г. ремонтира запустяла сграда на манастира в Нови хан и настанява там първите бездомни. Синът му отец Григорий пое грижата за приюта преди десетина години, а отец Иван продължи делото си в Якимово, докато здравето му позволяваше.

Снимка: Булфото

