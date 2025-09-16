В храм "Света Троица" в Нови хан се състоя опелото на отец Иван. В създадените от духовника приюти в Нови хан и село Якимово живеят десетки деца, както и хора в нужда. Днес те и стотици признателни хора дойдоха да го изпратят в последния му земен път, предаде "Булфото".

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Снимка: Булфото

Сред опечалените беше и актьорът Влади Въргала, който трудно сдържаше сълзите си.

Снимка: Булфото

Отец Иван напусна този свят на Кръстовден - 14 септември, на 80-годишна възраст. Бившият полицай, отдал се на Бога, е основател на Дома за сираци "Свети Николай" към манастира "Света Троица" в Нови хан. Той беше известен освен със създадения от него приют и със закупените с пари от дарения къщи в Якимово, в които настаняваше хора в нужда.

 

Отец Иван от Нови хан си отиде на 80
Виж още Отец Иван от Нови хан си отиде на 80

 

Хората ще го запомнят с доброто му сърце и помощта за нуждаещите се, за които полагаше грижи.

Снимка: Булфото

Приютът "Св. Николай" при храм "Св. Троица" и монтанското село Якимово станаха дом на стотици деца и възрастни хора - сираци, бездомни, майки, които разчитаха на неговата грижа и подкрепа.

През последните години отец Иван беше във влошено здравословно състояние.

Той е роден на 31 март 1945 година в село Благово, Монтанско. Завършил е строителен техникум, станал е монах, след като е изоставил сигурна държава служба в бившето Управление по безопасност и охрана (УБО). От края на 80-те години на миналия век е свещник. През 1993 г. ремонтира запустяла сграда на манастира в Нови хан и настанява там първите бездомни. Синът му отец Григорий пое грижата за приюта преди десетина години, а отец Иван продължи делото си в Якимово, докато здравето му позволяваше.

Снимка: Булфото

 

 

 

ИЗБРАНО
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми Лайф
Явор Бахаров: Съжалявам, че съм излагал майка ми и съвестта на баща ми
23535
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон Корнер
Официално: Никола Цолов ще кара във Формула 2 през следващия сезон
4403
Експертен съвет: Не плащайте в лева след 1 януари догодина Бизнес
Експертен съвет: Не плащайте в лева след 1 януари догодина
8650
Уроците по онлайн безопасност провокират децата да споделят личния си опит и да обсъждат техники за справяне с различни ситуации IT
Уроците по онлайн безопасност провокират децата да споделят личния си опит и да обсъждат техники за ...
3802
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години Impressio
В Тибет откриха каменен надпис на повече от две хиляди години
2996
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи URBN
Точка в света: Българският артист, който рисува глобални каузи
774
Гърция, Испания и Италия са против пълното спиране на руски туристи към Европа Trip
Гърция, Испания и Италия са против пълното спиране на руски туристи към Европа
2505
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка Вкусотии
Сьомга с хрупкава пармезанова коричка
672
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг? Zodiac
Живей, обичай и харчи: кои са хедонистите в зодиакалния кръг?
1039
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре Времето
Летни температури днес, чувствително захлаждане със силен вятър - утре
4111