Отец Иван от Нови хан си отиде на 80
Създателят на приюта за деца и бездомни почина след години в тежко здравословно състояние
Почина отец Иван от Нови хан, съобщи кметът на село Якимово Георги Георгиев пред БНТ. Духовникът е издъхнал тази сутрин в Нови хан.
Отец Иван беше известен със създадения от него приют в Нови хан и закупените с пари от дарения къщи в Якимово, в които настаняваше хора в нужда.
В приюта "Св. Николай" при храм "Св. Троица", както и в монтанското село Якимово живеят близо 200 деца на различна възраст, както и възрастни хора - бездомни, майки с деца и сираци, които разчитаха на неговата грижа и подкрепа.
През последните години отец Иван беше във влошено здравословно състояние. Той е роден на 31 март 1945 година в село Благово, Монтанско. Завършил е строителен техникум, станал е монах, след като е изоставил сигурна държава служба в бившето Управление по безопасност и охрана (УБО). От края на 80-те години на миналия век е свещник. През 1993 г. ремонтира запустяла сграда на манастира в Нови хан и настанява там първите бездомни. Синът му отец Григорий пое грижата за приюта преди десетина години, а отец Иван продължи делото си в Якимово, докато здравето му позволяваше.
Поклон пред светлата му памет!
