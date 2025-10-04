София започва пилотен проект за трансформация на училищните дворове и преминаване към едносменен режим на обучение. 138-мо СУЗИЕ "Проф. Васил Златарски" в район "Слатина" ще бъде първото училище в инициативата "Училището - сърцето на квартала", съобщиха от Столична община.

Столична община

Проектът включва:

  • строителство на нов учебен корпус с 21 класни стаи, собствен вход и обособена "drop-off" зона за безопасно спиране и оставяне на най-малките ученици - това ще позволи преминаване на училището към едносменен режим на обучение;
  • изграждане на ново, покрито спортно пространство, което създава условия за едновременната физическа активност на до три учебни класа;
  • уникална покривна тераса - класна стая на открито, където учениците могат да провеждат уроци по природни науки, да отглеждат растения и да се учат чрез експерименти и директен досег с природата
  • новопроектирана зала с четири съблекални, модерни съоръжения и стена за катерене - пространство, предназначено, както за учебни часове, така и за спорт и събития на цялата общност;
  • интериор, изграден от модулни сглобяеми стени, които позволяват лесно преконфигуриране на пространствата, повече естествена светлина и зона за събития;
  • спортни зони, които да бъдат достъпни за жителите на квартала след края на учебните занятия - със специални входове с контрол на достъпа и паркинг за велосипеди.

В края на август министърът на образованието Красимир Вълчев отново повдигна въпроса за по-късното започване на учебните часове. Тогава той обяви, че е изпратил писмо до всички училища в страната, с което ги призовава да проведат разговори с учители и родители относно възможността за промяна в началния час.

Според Вълчев идеята е подкрепена от анализи, които доказват положителния ефект от подобна мярка. Министърът на образованието обаче изтъкна, че основното препятствие пред реализацията на тази идея е двусменният режим на обучение. По думите му най-трудно би било въвеждането на по-късен старт именно в училищата, които работят на две смени.

Проблемът засяга предимно големите градове, като най-силно е изразен в столицата, където липсата на достатъчно училищни сгради възпрепятства преминаването към едносменен режим. Статистиката потвърждава това: в област София-град 85 от общо 275 училища функционират на две смени.

