Учебните часове да започват по-късно. Писмо с такова искане изпраща до училищата министърът на образованието Красимир Вълчев.

"Пак съм подготвил писмо до училищата да проведат разговори с педагогическата и родителската общности, за да обсъдят възможността за по-късно започване на учебния ден, защото всички анализи показват, че когато започват половин-един час по-късно, се подобрява мотивацията за учене и резултатите", каза министърът, цитиран от БТА.

Вълчев посочи, че един от основните проблеми в системата е двусменният режим. По думите му най-трудно късното започване на учебните занятия може да се осъществи, когато училищата са на двусменен режим.

Проблемът засяга главно големите градове и най-вече столицата, където няма достатъчно сгради, за да се въведе едносменен режим.

В момента 85 от общо 275 училищата в област София-град са на двусменен режим, докато на една смяна са 188 училища.

Ситуацията в страната пък изглежда така - от 2329 училища в България, на две смени учат децата в 231 от тях, показа проверка на Dir.bg преди месеци.

Най-вероятно през ноември ще влезе в сила забраната за телефони в час, каза още министърът на образованието и науката.

"И в момента има забрана. Тя е за ползване на телефоните в час. Дори текстът е точно такъв, но това е от годините, в които телефоните бяха повече телефони и по-малко смартфони. Днес говорим за екранни устройства, тъй като имаме доказано зловредно въздействие", обясни министър Вълчев.

Според него промяната ще направи децата по-концентрирани и пълноценни.

"Ние сме една от страните, по доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, на челните места по прекарано време пред екраните. Като най-голям процент от него е в необразователни цели. Те го наричат разсейване", подкрепи решението Вълчев.

"Нашите ученици имат най-голям процент разсейване - в училище и извън училището", каза министърът.

Министърът отправи и апел към родителите да ограничат използването на екранни устройства и в семейна среда, за да нямат негативно въздействие върху децата. Той направи коментарите по актуални теми след откриването на нова детска градина в Костинброд, в което участва заедно с премиера и патриарха.

