С новото съоръжение се заменя досегашното, което бе в експлоатация повече от три десетилетия

Барокамера от ново поколение вече работи във Военноморската болница във Варна, съобщиха от лечебното заведение.

С новото съоръжение се заменя досегашното, което беше в експлоатация повече от три десетилетия - от 1992 г., когато е създадено и Отделението по хипербарна и морска медицина.

"Ние сме водещ център по хипербарна медицина. Дейността ни е свързана с извършването на тренировки (имитационни водолазни спускания) с водолази от флота; лечение на пострадали водолази; експертизна дейност и лечение на пациенти с хипербарна оксигенация", пояснява д-р Милена Янева, началник Отделението по хипербарна и морска медицина.

Хипербарната оксигенация е метод за лечение с кислород под налягане. Медицински показания за прилагането му са свързани със спешни и хронични състояния. Към първата група спадат: декомпресионна болест; газова емболия; отравяния с въглероден окис и цианиди; газова гангрена и некротизиращи мекотъканни инфекции (гангрена на Фурние). Хроничните състояния са: трудно зарастващи рани; токсичен хепатит; неврит на слуховия нерв; Болест на Чандлър (асептична некроза на главичката на бедрената кост); мултиплена склероза; рефрактерен остеомиелит; трудно зарастващи фрактури; кожни трансплантати; радиационни тъканни увреди; анемични състояния; състояние след исхемичен мозъчен инсулт; термични рани; Кръш синдром; периферни съдови заболявания; оклузия на ценралната ретинална артерия и други.

Новата барокамера позволява лечението на повече пациенти - ако предишната разполагаше с по две кислородни маски във всеки отсек, сега имаме многоместна барокамера от най-висок клас, с два отсека - всеки от които с по шест кислородни маски, пояснява д-р Янева.

Основни характеристики:

Двуотсечна конструкция с независими налягания, което позволява едновременна работа в двата отсека при различни терапевтични режими.

Поточно преминаване между отсеците чрез шлюзоване, без нужда от декомпресия - това от своя страна осигурява възможност за дълъг престой на пациенти и влизане/излизане на медицински персонал по всяко време.

Управлението на шлюзоването се извършва от оператора на камерата чрез специален панел

Говорим за изключително комфортно за пациентите съоръжение, с просторен интериор, осветен от големи илюминатори. Всеки отсек разполага с една лежанка за лежащо болни и 4 сгъваеми стола; Smart телевизор, предназначен за гледане на телевизия по време на процедурите; аудиосистема с тонколони, през която може да се пуска музика; разговорно устройство от висок клас, което осигурява двупосочна аудиовръзка между пациентите и лекаря, добавя д-р Янева.

Към предимствата на новата барокамера тя добавя - наличието на газов анализатор, климатична система, която осигурява температурен комфорт на пациентите, видеонаблюдение, мониторинг на показателите на барокамерата по време на работа.

Внедряването й е пореден етап от дългосрочната стратегия на Военномедицинска академия за обновяване на ресурсите и повишаване на оперативната готовност на лечебните заведения в системата. Модернизацията е насочена към изграждане на устойчива, високотехнологична и ефективна здравна инфраструктура в отговор на нуждите както на армията, така и на гражданското население.

