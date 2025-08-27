Обявиха ваканциите през новата учебна година: 4 дни през есента, 12 - за Коледа и 4 - за Трети март
На 20 май ще бъде задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура
Министерството на образованието и науката утвърди графика за учебното време, който бе публикуван преди месец за обществено обсъждане.
По-пълноценна почивка за ученици и учители около празниците и между двата срока предвижда графикът на МОН
Както МОН първоначално предложи есенната ваканция ще бъде от 31 октомври и до 3 ноември включително.
За Коледа учениците ще почиват от 24 декември до 4 януари включително.
Междусрочната ваканция ще бъде три дни - от 31 януари до 2 февруари включително.
В графика е предвидено 2 март (понеделник) да бъде неучебен ден. Той ще се слее с националния празник 3 март и ще се получат четири неучебни дни за учениците - от 28 февруари до 3 март.
Пролетната ваканция за учениците от I до XI клас ще бъде от 4 април до 13 април. За бъдещите абитуриенти ваканцията ще започва малко по-късно - на 8 април и ще приключи с останалите ученици.
По традиция неучебни ще са дните на матурите. Предвижда се на 20 май да е задължителният държавен зрелостен изпит по български език и литература, а на 22 май - втората матура.
На 17 юни е изпитът по български език и литература от националното външно оценяване в края на VII и на X клас, а на 19-и юни - по математика с интегриране на други учебни предмети. Част от заданията ще бъдат свързани със скорост, време, разстояние, мащаб, налягане, ток и съпротивление, представени чрез реални, приложими ситуации. Целта е да се приоритизират природните науки и да се замени културата на заучаване с усвояване на практически умения. Планирано е въпросните нови задачи ще бъдат 6 от общо 24 за седмокласниците и 6 от общо 18 - за завършилите X клас.
Датите за край на втория учебен срок са:
- 15 май за ХІІ клас
- 29 май за І - III клас
- 12 юни за IV - VІ клас
- 30 юни за V - VІ клас (за паралелки в спортни училища)
- 30 юни за VII - ХІ клас (в периода 01.07.2026 г. - 31.08.2026 г. + 2 седмици за производствена практика за учениците в паралелки с професионална подготовка в Х и XI клас и + 4 седмици за практическо обучение в реална работна среда за учениците в дуална система на обучение в XI клас).
По-рано от Министерството на образованието и науката съобщиха, че подготвят дългосрочна реформа в рамковите учебни планове, която да бъде въведена в следващите години. В основата ѝ стои намаляване на часовете по чужди езици, профилирана и професионална подготовка, и увеличаване на общообразователните предмети. Сред планираните промени са +25% часове по математика и +22% по физика, химия и биология.