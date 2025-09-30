От ИА "Автомобилна администрация" все още от нямат достъп до материалите от досъдебното производство

1669 Снимка: ГДБОП

Вчера със заповед съм назначил проверка в областния отдел в София за една година назад, обяви Владимир Колев, директор на "Автомобилна инспекция" към ИА "Автомобилна администрация"

На 25 септември около 19:40 ч. в района на 1-ви км на АМ "Тракия" екип на "Автомобилна инспекция" спира товарен автомобил, който превозва техника за концерта на Роби Уилямс, проверката се извършва от двама служители. Те са предприели действия, несъвместими с регламентираните им от закона правомощия, обясни Колев, пред bTV.

"Същите служители, които са извършили проверката, са поискали подкуп. Сигналът е подаден от организатора на концерта до посолството на Великобритания и МВР. След това служители са задържани. Те са с дългогодишен опит, от 2012 г. са служители в "Автомобилна инспекция", уточни още той.

По думите му от ИА "Автомобилна администрация" все още от нямат достъп до материалите от досъдебното производство и затова не разполагат с много детайли по случая.

