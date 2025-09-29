Богдан Милчев съобщи, че за данните за нарушения, с които разполагат, са информирали и Гроздан Караджов, и премиера Желязков

3529 Снимки в колаж: БТА/Dir.bg

В задочен спор влязоха инж. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност и Гроздан Караджов. По повод случая с рекета на екипа на Роби Уилямс от служители на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", пътният експерт и бивш шеф на КАТ отправи обвинение, че "организирана група, изнудва шофьорите на товарни автомобили и парите се отчитат до екипа на транспортния министър". Караджов отрече категорично това да е така.

"Това не е инцидент, а е типичен случай от последните месеци в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Там функционира организирана група, която изнудва шофьорите на товарни автомобили и парите се отчитат до екипа на министър Гроздан Караджов". Това каза пред БНР инж. Богдан Милчев от Института за пътна безопасност - организацията, която в отворено писмо до министъра на транспорта и съобщенията първа съобщи за случая на корупция в Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", които са спрели два камиона с английска регистрация, превозващи техника за концерта на Роби Уилямс, и са се опитали да изнудят шофьорите за подкуп. След сигнал до МВР и британското посолство служителите бяха задържани и уволнени.

Милчев съобщи, че за данните за нарушения, с които разполагат, са информирали в лични разговори и министъра, и премиера: "За да се докаже дали това е вярно или не, службите трябваше да извършат една операция, с която да ги заловят тези как изнудват и вземат пари, а не да ги арестуват три дни, след като има сигнал - случаят е от четвъртък, а те са арестувани в събота, защото шофьорите са се оплакали в петък, намесила се е и посолството на Великобритания. Понеже случаят става международен, те се принуждават да ги арестуват".

"Областните ръководители на ДАИ създават групи, които да се отчитат на тях, а те се отчитат на Министерството на транспорта", каза още Богдан Милчев и уточни, че тази информация е достигнала и до други неправителствени организации, които също са информирали по различен начин министър Гроздан Караджов и премиера Росен Желязков.

Министър Караджов отхвърля твърденията, че екипът му има отношение към нерегламентирани практики

Министърът на транспорта Гроздан Караджов отхвърля категорично "всякакви внушения, че членове на (неговия) екип имат отношение към нерегламентирани практики".

Това се казва в позиция, изпратена от ведомството до Националното радио по повод на твърденията на Богдан Милчев от Института за пътна безопасност.

Отговорът на самия Караджов е, че "тези твърдения са недопустими, защото подкопават доверието в институциите и обезценяват реалните усилия за промяна. От първия си ден като министър съм поставил като приоритет пълната прозрачност и нулевата толерантност към корупцията. При всеки конкретен сигнал са правени проверки и резултатите са изпращани на службите, които единствени могат да установят фактите и да потърсят наказателна отговорност," заявява министърът на транспорта.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.