За миналата година коварната диагноза са чули 4492 жени у нас, алармираха медици в световния ден за борба с болестта

През 2024 г. 4492 българки са диагностицирани с рак на гърдата, а от 2020 до 2024 г. е нараснала със 100% честотата на рака на гърдата сред жени в много млада възраст. Това каза д-р Йордан Спиридонов, член на Българското дружество по образна диагностика на гърда, по време на откриването на арт инсталация в днешния Световен ден за борба с рака на гърдата.

Лекарят е и инициатор на националната кампания "Самопрегледай се!", по време на откриването на арт инсталация по повод днешния Световен ден за борба с рака на гърдата.

Инсталацията, част от националната кампания "Самопрегледай се", се намира пред НДК и символизира смелостта да се говори открито за заболяването.

Д-р Спиридонов благодари на заместник-председателя на Столичния общински съвет Ваня Тагарева и на общинския съветник д-р Антон Койчев, съдействали информационните материали да достигнат до всички диагностично-консултативни центрове в София, както и на Министерството на здравеопазването.

"Ежемесечно да се преглежда жената, да потърси лекаря си, което ще помогне болестта да се открива в ранен стадий и да бъде лекувана, призова лекарят. По думите му, тази диагноза не трябва да се приема като присъда, тъй като открит навреме, карциномът е лечим", заяви д-р Иво Гергов, председател на дружеството.

Целта е популяризиране на адекватни мерки за ранно откриване на рака на гърдата, добави медикът, съобщава БТА.

"Ракът на гърдата трудно може да бъде преборен, но може да бъде търсен и намиран в ранни форми и да бъде лечим. По този начин неговото влияние ще бъде значително намалено и затова призоваваме всички жени осъзнато и системно да се обръщат към лекари специалисти", каза д-р Гергов.

В днешния Световен ден за борба с рака на гърдата си напомняме колко е крехка границата между здравето и болестта, но и колко сила има в осъзнатата грижа за себе си, каза Добромира Карева, заместник-министър на здравеопазването.

Арт инсталацията е красиво послание и символ на женствеността, на смелостта и на онази вътрешна светлина, която не угасва дори в най-трудните моменти, допълни тя. В Министерството на здравеопазването вярваме, че всяка превенция започва с информираност и Затова подкрепяме усилията на Българското дружество по образна диагностика на гърда и всички партньори, които застават зад кампанията "Самопрегледай се", добави Карева.

Днес, когато отбелязваме и Деня на българския лекар, си напомняме, че доверието между пациента и лекаря е в основата на всяко успешно лечение. То се гради с професионализъм, човечност и постоянство - качества, които отличават българските медици и им носят уважението на цялото общество, каза още Карева.

Кампанията е организирана от Българското дружество по образна диагностика на гърда, с подкрепата на Министерството на здравеопазването, на Столичната община, на Университетската многопрофилна болница "Царица Йоанна - ИСУЛ" и Националния дворец на културата.

