В Пловдив в месеца за борба с рака на гърдата мамологът д-р Атанасиос Субасис и хирурзи ще провеждат безплатни профилактични прегледи до края на октомври, като прегледите ще се извършват в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) "Света Каридад" след предварително записване, съобщиха от лечебното заведение.

Въпреки съвременните медицински постижения, в световен мащаб все още няма напълно сигурен начин за предотвратяване на развитието на рак на гърдата. През последните години обаче новите технологии позволяват на специалистите все по-ранното му откриване, което значително повишава ефективността на лечението.

Водещият хирург и мамолог д-р Атанасиос Субасис подчертава, че за успешното лечение на рака на гърдата пациентките трябва да са наясно с решаващото значение на редовния скрининг: "При пациентки под 40-годишна възраст е препоръчително провеждането на ехография веднъж годишно, ако няма оплаквания. При жени над тази възраст подходящото изследване е мамографията, която се извършва на всеки две години при липса на конкретни симптоми или генетична обремененост. Когато съществува наследствен риск, мамографията следва да се провежда ежегодно", пояснява д-р Субасис. Той съветва пациентите да следят за симптоми, като подуване на гърдата - цялата или част от нея, промяна в цвета на кожата, болка в гърдата или зърното, вдлъбване на зърното, задебеляване или зачервяване на кожата, изтичане на секрет от зърното, напипване на бучка в гърдата или под мишницата. Също така трябва да се има предвид рисковите фактори: наследственост, възраст над 50 години, хормонозаместителна терапия, тютюнопушене, употреба на алкохол, както и наднормено тегло след менопауза. Повишен риск се наблюдава и при хора, които са били подложени на облъчване на гърдите по време на лечение.

Основна препоръка към пациентите е да обръщат внимание на здравословния начин на живот. Всички изследвания сочат, че поддържането на здравословно тегло, поне 30 минути движение дневно, балансирано хранене и отказ от алкохол и цигари значително намаляват риска от рак на гърдата. Докторът съветва още, ако в семейството има случаи на рак на гърдата или яйчниците, да се потърси генетична консултация. Тестовете за мутации в гените BRCA1 и BRCA2 могат да определят риска и да помогнат за създаване на индивидуален план за наблюдение и превенция, допълва oще доктор Субасис, цитиран в съобщението.

Д-р Атанасиос Субасис е специалист хирург проктолог и мамолог в Пловдив с над 10 години опит, специализирал в оперативното лечение на доброкачествените и злокачествените заболявания на млечната жлеза и на лапароскопската хирургия (безкръвна, миниинвазивна). Той извършва операции на хернии, заболявания на жлъчен мехур, тумори на стомаха и червата, премахване на доброкачествени и злокачествени образувания на тялото, Лазерно(Leonardo) лечение на хемороиди, фистули, фисури. Има практика с абдоминална ехография, ехография на млечните жлези, горна и долна ендоскопия, пише още в съобщението.

