1953 Снимка: АПИ

Движението по новия 10 км участък от АМ "Хемус" между пътните възли "Боаза" и "Дерманци" бе пуснато тази сутрин за превозните средства до 12 тона.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че новото трасе на магистралата започва при 88-ия км от пътен възел "Боаза" и достига до пресичането с път ІІІ-307 Луковит - Угърчин, включително пътен възел "Дерманци". Чрез двата пътни възела ще се осъществява връзката с републиканската пътна мрежа.

Днешното пускане на магистралата ще облекчи изключително пътуващите в посока Плевен и Русе, каза регионалният министър Иван Иванов, който заедно с вицепремиера Атанас Зафиров, инспектира новопостроения участък.

По думите на Иванов работата по много инфраструктурни проекти е била възобновена за изключително кратко време. "Те бяха спрени през последните години именно заради политическото безвремие. Това, което днес се случва, е изключително символично за всички живеещи в Северна България, защото без АМ "Хемус" тук няма бъдеще в този регион", категоричен бе регионалният министър.

На финален етап е изграждането на етапна връзка при 103-и км, която ще свързва новоизграденото трасе на магистралата и съществуващия път III-307 Луковит - Угърчин. През нея ще преминава трафикът до окончателното завършване и пускането в експлоатация на следващия участък от магистрала "Хемус". Очаква се отсечката от пътен възел "Дерманци" до етапната връзка при 103-ти км на автомагистралата да бъде завършена през следващия месец, посочват от АПИ.

Снимка: АПИ

В новия участък на магистралата освен двата големи пътни възела "Боаза" и "Дерманци" има още четири големи мостови съоръжения на река Вит - при 89-и, 90-и, 91-ви и 98-и км. Всички мостове са изградени с по две независими конструкции за всяка от посоките на движение като всяко от платната е с по две ленти.

Снимка: АПИ

Първият мост при 89-и км е с дължина 534 м и общо 17 отвора, а височината на съоръжението е 12 м. Вторият мост е при 90-и км. Дясното му платно е с дължина 694,2 м, а лявото - 730,7 м. За повишаване на устойчивостта във всеки от отворите на съоръжението са монтирани по 5 греди, които се обединяват със стоманобетонна монолитна бетонна плоча. Мостът при 91-ви км е с дължина 632,8 м, а този при 98-и км - 221 м. По мостовете, както и в участък от близо 100 м преди и след тях отляво и отдясно, са изградени шумоизолиращи екрани за опазване на околната среда и намаляване въздействието на шума от интензивния трафик.

Снимка: АПИ

Изградени са и два виадукта при км 100 и 101-ви км, с дължина съответно 440 м и 352 м. В участъка има 6 селскостопански подлеза и надлеза и 6 подлеза и надлеза при пресичането с републикански и общински пътища.

В новоизградената отсечка има и площадка за отдих, която е при 94-ти км в двете платна за движение.

Снимка: АПИ

Продължава изграждането и на участъци 2 и 3 от АМ "Хемус", с обща дължина 36,28 км - от края на пътен възел "Дерманци" до връзката с път ІІ-35 Плевен - Ловеч, включително и п. в. "Плевен", съобщават още от АПИ.

