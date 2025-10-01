До края на седмицата пускат новото 17-километрово трасе от АМ "Хемус" (снимки)
Към днешна дата в момента на място има комисия за съставяне на акт 15, заяви инж. Стоян Николов от АПИ
До края на седмицата новото 17-километрово трасе от АМ "Хемус" ще бъде пуснато в експлоатация, съобщиха от АПИ. Движението по отсечката трябваше да стартира до края на септември, но от Пътната агенция обясниха, че в момента се тества безопасността на участъка.
"Към днешна дата в момента на място има комисия за съставяне на акт 15. Сега искаме след комисията, с цел безопасност, да направим окончателни огледи на участъка и може да бъде пуснато движението", обясни инж. Стоян Николов от АПИ, цитиран от bTV.
Кадри на "Булфото" показват как изглежда новата отсечка от Боаза до Дерманци, преди да бъде пуснато движението по нея.
Връзката със съществуващата републиканска мрежа се осъществява чрез два пътни възела - п. в. "Боаза" при 88-и км и п. в. "Дерманци" при 98-и км. В участъка има 4 мостови съоръжения и 2 виадукта.
Ден по-рано от АПИ съобщиха, че от 18 часа на 30 септември до 18 ч. на 8 октомври ще се ограничи движението във външната активната лента в платното за София в участъка между тунелите "Витиня" и "Топли дол" (33-и км до 36-и км) на АМ "Хемус" за довършителни ремонтни дейности на три виадукта в отсечката. При изпълнението им трафикът ще преминава в средната активна и скоростната лента.
До 14 ч. на 2 октомври /четвъртък/ за ремонт на асфалтовата настилка ще се променя организацията на движение при 38-и км, виадукт "Бебреш" на автомагистралата.
При изпълнение на предвидените дейности ще се ограничи движението в активната лента в посока София и трафикът ще преминава в изпреварващата, добавят от АПИ.