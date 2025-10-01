Към днешна дата в момента на място има комисия за съставяне на акт 15, заяви инж. Стоян Николов от АПИ

22975 Снимка: BulFoto

До края на седмицата новото 17-километрово трасе от АМ "Хемус" ще бъде пуснато в експлоатация, съобщиха от АПИ. Движението по отсечката трябваше да стартира до края на септември, но от Пътната агенция обясниха, че в момента се тества безопасността на участъка.

Снимка: BulFoto

"Към днешна дата в момента на място има комисия за съставяне на акт 15. Сега искаме след комисията, с цел безопасност, да направим окончателни огледи на участъка и може да бъде пуснато движението", обясни инж. Стоян Николов от АПИ, цитиран от bTV.

Всички снимки ВИЖТЕ ТУК>>>

Кадри на "Булфото" показват как изглежда новата отсечка от Боаза до Дерманци, преди да бъде пуснато движението по нея.

Снимка: BulFoto

Връзката със съществуващата републиканска мрежа се осъществява чрез два пътни възела - п. в. "Боаза" при 88-и км и п. в. "Дерманци" при 98-и км. В участъка има 4 мостови съоръжения и 2 виадукта.

Снимка: BulFoto

Ден по-рано от АПИ съобщиха, че от 18 часа на 30 септември до 18 ч. на 8 октомври ще се ограничи движението във външната активната лента в платното за София в участъка между тунелите "Витиня" и "Топли дол" (33-и км до 36-и км) на АМ "Хемус" за довършителни ремонтни дейности на три виадукта в отсечката. При изпълнението им трафикът ще преминава в средната активна и скоростната лента.

До 14 ч. на 2 октомври /четвъртък/ за ремонт на асфалтовата настилка ще се променя организацията на движение при 38-и км, виадукт "Бебреш" на автомагистралата.

Снимка: BulFoto

При изпълнение на предвидените дейности ще се ограничи движението в активната лента в посока София и трафикът ще преминава в изпреварващата, добавят от АПИ.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.