Експерти на Министреството на енергетиката влизат в столичната "Топлофикация". Няма да допуснем 90 дни абонатите в столичния квартал "Дружба 2" да останат без парно и топла вода заради ремонт, заяви енергийният министър Жечо Станков по БНТ.

Жителите на квартала, които излязоха вчера на протест, заплашиха с блокиране на възлови столични кръстовища още следващата седмица, ако проблемът не бъде разрешен.

Днес през деня министър Станков се е свързал с мениджмънта на "Топлофикация София", който е предложил алтернативен вариант за ремонта.

"Пое се ангажимент, за да може да бъде извършена така интервенцията или ремонтът, ча отделните абонати да бъдат от 2 до 10-12 дни без топла вода, като най-големите участъци, които обхващат и училища, и детски градини, съм изискал максимално бързо първо там да се интервенира, за да може да не бъде нарушаван и учебният процес. Още повече, че ако има и здравни заведения и там бързо да се действа", обясни Станков.

След уточненията с МЕ спирането на топлоподаването няма да продължи през целия предвиден период от 90 дни, заяви изпълнителният директор на "Топлофикация София" ЕАД Петър Петров пред "Нова телевизия".

По думите му в началото ще има прекъсване само за 2-3 дни, за да бъдат монтирани спирателните арматури, след което подаването ще бъде възстановено. Ремонтните дейности ще започнат поетапно - първо в блоковете, където има детски градини и училища, а след това ще обхванат следващите карета.

Петров е информирал министъра и за очакваните ползи от проекта - значително намаляване на авариите и загубите по преноса на топлинна енергия, както и подобряване на топлоподаването в по-високите части на София, като "Младост 4", "Малинова долина" и "Лозенец".

"С реализирането на този проект проблемът в квартала ще бъде решен за поне 30 години напред", казва изпълнителният директор на "Топлофикация София".

По-рано от кметът Васил Терзиев обяви, че Столична община започва одит на топлофикационното дружество заради 90-дневния ремонта в "Дружба 2". Той е изпратил и официално искане до "Топлофикация" за подробен график на ремонтите, за да може да се гарантира топлоподаването в трите детски градини и трите училища в квартала.

Според анонсирания в четвъртък график плановият ремонт трябва да започне на 2 октомври и да приключи на 30 декември. Ще бъдат ремонтирани над 10 км тръби от топлопреносната мрежа заради сериозни аварии и амортизирана инфраструктура на възраст над 35 години. Ще бъдат засегнати над 120 жилищни сгради, училища и детски градини.

Ден след съобщението, което шокира живущите в квартала, от "Топлофикация София" съобщиха, че абонатите няма да останат без топлоподаване през целия период на предстоящите ремонтни дейности, но така и не бяха дадени подробности.

Негодуванието срещу дружеството премина в масови протести,

